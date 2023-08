Wer in der Urlaubszeit auf ein ausgefallenes Erlebnis in der Natur Lust hat, kann das Maislabyrinth in Seligweiler an der A8, Ausfahrt Ulm Ost besuchen. Es ist bereits das 25. Mal, dass dort ein großes Labyrinth in einem Maisfeld entstanden ist. Deshalb ist das Jubiläum auch das Motto des diesjährigen Labyrinths, jedes Jahr wird es anders gestaltet und jedes Jahr ist ein anderes Motiv von der Luft aus zu sehen.

Eröffnet wurde das Maislabyrinth bereits Ende Juli, im August gibt es zwei besondere Aktionen. Zum einen steht am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag, 19. und 20. August, ein Weideglück–Aktionswochenende an. Jeder Besucher kann dabei an einer Produktprobe teilnehmen. Am Freitag, 25. August, gibt es ein Angebot für Gruselfans: Ab 21 Uhr übernehmen die Macher des Ulmer Zombie Walks das Labyrinth und sorgen für den besonderen Adrenalinkick bei Besuchern.

Darüber hinaus gibt es weitere Aktionen, wie etwa jeden Samstag ein Marsch durch den Irrgarten mit Taschenlampen oder Fackeln. Weitere Informationen zu Öffnungszeiten und Preisen gibt es auf der Webseite www.labyrinth–ulm.de