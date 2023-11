Landesklasse Lokalderby mit tollen Ballwechseln

Mit 8:5 verdient, setzten sich die Tischtennisdamen des TSV Berghülen, im Lokalderby der Landesklasse 8, gegen den Tabellensiebten TSV Herrlingen III am Samstagabend, nach einem wahren Krimi, in der Merklinger Sporthalle durch. Beide Teams traten in Bestbesetzung an und waren vom Beginn an bis in die Haarspitzen motiviert. Ging es doch darum sich von den Abstiegsplätzen zu lösen, Blickkontakt zum Mittelfeld herzustellen und um eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde zu erhalten. Den besseren Start hatten dabei die Damen des TSV Berghülen, in dieser Saison verstärkt durch die Damen des TV Merklingen, die sich vom Start weg regelrecht festbissen und die Gäste aus dem Lautertal sehr hartnäckig unter Druck setzten. Petra Zeifang/Lena Gienger (3:2 gegen Sabina Schmid/Luisa Hagmeyer) und Michaela Hempel/Christine Dukek (3:2 gegen Alexandra Schillinger/Laura Ligay) besorgten, die sehr wichtige 2:0 Führung. Dann gelang es Michaela Hempel (3:1 gegen Sabina Hagmeyer) auch noch das erste Einzel zu gewinnen und so die Führung zum 3:0 auszubauen. Jetzt zeigten die Gäste aus Herrlingen ihre wahre Qualität. Mit großer Nervenstärke gingen sie zum Gegenangriff über und sorgten so durch Alexandra Schillinger (3:0 gegen Petra Zeifang) und Laura Ligay (3:0 gegen Christine Dukek) mit der Verkürzung zum 2:3 Zwischenstand für viel Spannung in den nächsten Spielen. Dann war es Lena Gienger (3:0 gegen Luisa Hagmeyer), die mit ihrem unnachahmlich druckvollen Spiel, den Gegnerinnen regelrecht den Wind aus den Segeln nahm und dem TSV-Team damit die 4:2 Führung bescherte. In diesem Wechsel ging es weiter. Alexandra Schillinger (3:2 gegen Michaela Hempel) zum 3:4, Petra Zeifang (3.2 gegen Sabina Schmid) zum 5:3, Luisa Hagmeyer (3:0 gegen Christine Dukek) zum 4:5, Lena Gienger (3:0 gegen Laura Ligay) zum 6:4 und Alexandra Schillinger (3:1 gegen Christine Dukek) zum 5:6 besorgten allesamt den zahlreichen Zuschauern eine ungeheure Nervenanspannung. Michaela Hempel sicherte mit ihrem wichtigen 3:2 Sieg gegen Luisa Hagmeyer und der 7:5 Führung für Berghülen schon einmal das Unentschieden ab. Davon wollte aber wollte Mannschaftsführerin Petra Zeifang überhaupt nichts wissen. Mit ihrem stark herausgespielten 3:1 Erfolg über Laura Ligay, strich sie nach etwas über zweieinhalb Stunden Spielzeit, den für das Berghüler Team wohlverdienten Lohn zum 8:5 Endstand ein.

