Laichinger Turner sichern sich vorzeitig Klassenerhalt in de

Die Mannschaft der WKG Donau Alb I hatte am 09.03. ihren zweiten Wettkampf in der Landesliga gegen die WKG KTV Oberschwaben in der Laichinger Daniel Schwenkmezger Halle und sichert sich vorzeitig den Klassenerhalt in der Landesliga. Das Endergebnis hieß 282,95 zu 247,50 Punkten für die Mannschaft aus Laichingen mit seinen beiden Unterstützungen aus Staig. Alle sechs Gerätesiege gingen ebenfalls an die Laichinger. Noah Pöhler konnte sein Einzelergebnis als bester Sechskämpfer nochmals steigern und 74,30 Punkte erturnen. Obwohl nicht allen Turnern ihre Übungen perfekt gelangen und der ein oder andere Fehler sich einschlich, wurde erstmals eine Punktzahl deutlich über 280 Punkte erturnt und somit wurde auch klar ihre Dominanz in diesem Wettkampf unter Beweis gestellt. Mit diesem Sieg schiebt sich die WKG-Mannschaft auf den zweiten Tabellenplatz vor und kann in dieser Ligasaison nicht mehr auf die Abstiegsplätze zurückfallen. Nun heißt es für die 1. Mannschaft bei den nächsten Wettkämpfen, um den Aufstieg in die Verbandsliga zu turnen. Den nächsten Wettkampf wird die 1. Mannschaft am 23.03. in Wernau haben und einen Tag später wird die WKG Donau-Alb II zu Gast in Fridingen sein.

