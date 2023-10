Laichinger Handballer:innen starten in die Saison

Am 16. September war es wieder so weit. Die Saison 2023/2024 wurde angepfiffen. Der TSV geht mit vier aktiven Mannschaften in die neue Runde. Außerdem werden sich sechs Jugendmannschaften in insgesamt mehr als 100 Spielen messen.

Die Kleinsten werden wöchentlich mit Spiel und Spaß an die Grundlagen des Handballsports herangeführt. Die gemischte F-Jugend wird währenddessen von ihrem Trainerteam auf ihren ersten Spieltag beim TSV Blaustein vorbereitet. Für den ersten Heimspieltag der Saison trainieren die jungen Trainer der gemischten E-Jugend mit ihren Spielern. Neben einer Handball-Spielform werden in dieser Jugend auch Koordinationsübungen durchgeführt. Die individuelle Entwicklung der Spieler steht in der gemischten D-Jugend im Vordergrund. Leider konnten diese Entwicklungen in der laufenden Saison noch nicht mit Punkten belohnt werden. Nachdem sich die männliche C-Jugend noch im ersten Spiel geschlagen geben mussten, zeigten die Jungs um Trainer Vassilios Gargavanis in den weiteren Partien Dominanz. Eine bisher ausgeglichene Bilanz kann die junge weibliche B-Jugend des TSV aufweisen. Die mit großem Spielwitz agierende männliche B-Jugend steht derweil verlustpunktfrei vor dem dritten Spieltag der Saison.

Die Männer 2 und Damen 2, welche dem breiten Kader der Aktiven Spielzeit geben soll, konnten bereits gute Leistungen zeigen und werden weiterhin Raum für individuelle Entwicklung bieten.

Die Damen 1 zeigen nach den ersten Spielen große Moral. Das Team von Ralf Schiele steht dank großem Teamgeist mit 3:1 Punkten aktuell an der Tabellenspitze. Die Männer 1 rund um das Trainerteam von Steffen Seibold konnten in den ersten Spielen zeigen, dass sie im starken Teilnehmerfeld der Kreisliga A durchsetzen können. Die Männer 40 werden außerhalb der Runde in an Spieltagen teilnehmen.

Passend zur neuen Saison erstrahlt die Handballabteilung in einem frischen neuen Design. In diesem Jahr haben wir entsprechend der neuen Trainingskleidung ein umfangreiches Abteilungsshooting durchgeführt. Unsere Online-Präsenz erhielt ein umfassendes Upgrade, und wir präsentieren uns nun mit einer brandneuen Website. Auch unser Instagram-Kanal wird überarbeitet, bleibt aber wie gewohnt eine zuverlässige Informationsquelle für den aktiven Spielbetrieb. Dort findet ihr Spielberichte, Ankündigungen, Ergebnisse und vieles mehr.