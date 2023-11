Zwei Unfälle wegen Glätte und Sommerreifen

Zwei Verkehrsunfälle auf schneeglatten Straßen mit hohem Sachschaden haben sich am Sonntag bei Laichingen und Heroldstatt ereignet. Die Unfallverursacher waren mit Sommerreifen unterwegs. Das meldet die Polizei.

Rund 15.000 Euro Schaden sind das Ergebnis des Unfalles am Sonntag bei Laichingen. Wie die Polizei mitteilt, war die Fahrerin eines VW Polo um 17.50 Uhr auf der Landstraße 230 von Machtolsheim in Richtung Laichingen unterwegs. Eine 30-Jährige stand mit ihrem VW Passat an einer Ampel. Die zeigte rot. Die heranfahrende 26-Jährige konnte auf schneeglatter Straße nicht mehr rechtzeitig anhalten und rutschte in das Heck der stehenden Autofahrerin. Der Polo wurde anschließend über die Verkehrsinsel geschleudert und stieß gegen einen Ampelmast. Die 26-Jährige hatte an ihrem Auto noch Sommerreifen aufgezogen. Der Sachschaden am VW Polo beträgt rund 10.000 Euro, der am VW Passat rund 5.000 Euro. Der Polo musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens an der Ampelanlage ist noch unklar. Verletzt wurde niemand.

Glücklicherweise glimpflich endete ein Überschlag am Sonntag bei Heroldstatt: Der 31-Jährige war kurz nach 18 Uhr auf der Landstraße 230 in Richtung Heroldstatt unterwegs. An der Abfahrt nach Suppingen, an der Einmündung, wollte der Fahrer des Fiat nach rechts abbiegen. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn und Sommerreifen rutschte der 31-Jährige gerade über die Fahrbahn hinaus. Das Auto schanzte über zwei Verkehrsinseln und drehte sich. In der Böschung kam der Fiat auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer kletterte aus dem Fahrzeug. Rettungskräfte kümmerten sich zunächst um den Verunfallten. Der blieb aber unverletzt. Die Verkehrspolizei Mühlhausen schätzt den Schaden am total beschädigten Wagen auf etwa 15.000 Euro. Ein Abschlepper barg den Fiat.

Die Polizei weist darauf hin: Bei winterlichen Straßenverhältnissen wie Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte darf nicht mit Sommerreifen gefahren werden. Erlaubt sind nur noch wintertaugliche Reifen, die mit der Schneeflocke gekennzeichnet sind. Diese Regelung ist nicht an eine bestimmte Jahreszeit oder an bestimmte Monate gebunden, sondern gilt situativ. Ein Verstoß wird mit einer Geldbuße in Höhe von 60 Euro und einem Punkt in Flensburg geahndet. Bei einer Behinderung des Verkehrs aufgrund falscher Reifen bei winterlichen Wetterverhältnissen erhöht sich das Bußgeld auf 80 Euro und einen Punkt. Noch teurer wird es bei Gefährdungen und Unfällen.