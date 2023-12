Zwei Tage mehr für’s Jugendhaus

Dass in Sachen Mittelvergabe besonders im Bereich der freiwilligen kommunalen Leistungen hart diskutiert wird, ist bei klammen, kommunalen Kassen nichts neues. Doch neben den Ausgaben für Jugendarbeit rückten in der jüngsten Diskussion um weitere Mittel für den externen Dienstleister auch dessen geleistete Arbeit in den Fokus. Mehr als ein Ratsmitglied war am Ende nicht wirklich von den Fortschritten der Jugendhilfe Seitz, beispielsweise in Sachen Jungenbeirat, überzeugt. Bewilligt wurde eine Aufstockung in Höhe von rund 46.000 Euro und damit zusätzlichen 16,6 Stunden für die mobile Jugendarbeit am Ende aber doch mehrheitlich.

Nicht zuletzt der Sicherheitsbericht der Polizei aus dem vergangenen Monat und die von Polizei und Sozialarbeitern eingeholten Wünsche der Jugendlichen hatten die Erweiterung der Öffnungszeiten im Laichinger Jugendhaus aufs Tableau der Ratsherren und der Verwaltung gebracht. „Unisono geben die Jugendlichen, unabhängig voneinander, bei verschiedenen Kontrollen an, dass die Öffnungszeiten des Jugendhauses in Laichingen bei weitem nicht ausreichen. Dieses habe nur an vereinzelten Tagen stundenweise geöffnet. Ein anderer Platz zum Treffen von Gleichaltrigen ist in Laichingen nicht vorhanden. Wäre das Jugendhaus geöffnet, würden die Jugendlichen nicht an den in der Konzeption genannten Orte rumhängen“, so der Bericht der Polizei. Der Polizeiposten Laichingen ersuche daher um Prüfung der Möglichkeiten zur Erweiterung der Öffnungszeiten des Jugendhauses. Damit die Jugendlichen von der Straße „abgeholt“ werden, um an das Jugendhaus anzubinden, wäre zusätzlich wieder Streetworkarbeit notwendig.

Die aktuelle Situation gestaltet sich wie folgt: Die Mitarbeitende der Jugend- und Erwachsenenhilfe Seitz sind mit 20 Stunden wöchentlich beschäftigt. Während Corona wurde die Arbeitszeit vor allem in der Streetworkarbeit geleistet. Seit der Wiedereröffnung nach Corona, ist der Stundenumfang durch die Öffnungszeiten des Jugendhauses komplett abgedeckt. Demnach ist derzeit keine Streetworkarbeit mehr möglich. Zudem hat der Gemeinderat fünf weitere Stunden von Juni 2023 bis Dezember 2024 bewilligt, durch die der Jugendbeirat in Laichingen wieder aufgebaut werden soll.

zur Debatte standen nun weiter 16,6 Stunden die sich auf einen jährlichen Mittelaufwand von rund 46.000 Euro summieren. In dieser Zeit sollen zwei weitere Öffnungstage im Jugendhaus (Dienstag von 17 bis 19 Uhr und Donnerstag von 16 bis 20 Uhr) angeboten werden sowie mobile Jugendarbeit gesplittet an zwei Tagen, zu je einer Stunde stattfinden. Das Projekt Tonstudio soll fortgeführt werden mit drei Stunden pro Woche. Die Termine hierfür sollen außerhalb der Öffnungszeiten des Jugendhauses stattfinden. Im Rahmen der Landesförderung „Aufholen nach Corona“ wurde das Projekt „Tonstudio“ seit Ende des Jahres 2022 finanziert. Diese Förderung ist nun ausgelaufen. Das Tonstudio soll weitergeführt werden und hätte eine Finanzierung durch die Stadt Laichingen zur Folge. So zumindest stellten sich die drei Vertreter der Jugendhilfe Seitz die Pläne bei ihrer kurzen Präsentation vor.

Von Ratsseite regte sich Kritik. Einerseits wurde von mehreren Gremiumsmitgliedern angebracht, dass auch die Vereine der Stadt eine gute und umfangreiche Jugendarbeit leisten würden. Besonders Alexander Frank (BWV) argumentierte hier ausführlich, auch im Hinblick darauf, dass einige Vereine in knapp zwei Jahren städtische Gebäude räumen müssen. Die Erhöhung des Budgets des kommerziellen Unternehmens sorge für ein Ungleichgewicht bei der Unterstützung.

Andere Ratsmitglieder monierten, dass Projekte wie das „Tonstudio“ von anderen Organisationen oder Behörden initiiert würden und nun sang- und klanglos mit städtischen Mitteln weitergeführt werden sollen. Ulrich Rößler (Fraktionsvorsitzender BWV), hakte besonders in Sachen Jugendbeirat nach, da dieser in der Vorstellung der Tätigkeiten kaum bis gar nicht erwähnt wurde. „Ich würde gerne wissen, und da bin ich sicherlich nicht alleine, was in den von uns bewilligten fünf Stunden für den Jugendbeirat ein halbes Jahr lang passiert ist?“

Die Erklärung, dass man in Gesprächen mit der Landeszentrale für politische Bildung sei und diese auch in den Prozess für die Neugründung einbeziehen wolle sowie dass man sich Zeit lasse und eine Konzeption mit der Verwaltung abgestimmt habe, verfing nicht wirklich. Die Argumentation der Mitarbeiter sorgte eher für weitere Nachfragen, die jedoch in Teilen auch offen blieben. Eine Befristung der zusätzlichen Gelder auf zwei Jahre, wie von Kurt Pöhler (LAB) angeregt, fand keine Mehrheit.

Schlussendlich folgte die Mehrheit der Ratsmitglieder dem Beschluss. Besonders nach Fürsprache von Bürgermeister Klaus Kaufmann der erneut auf den Bedarf verwies, der durch die Polizei gefordert worden war.