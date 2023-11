Zu groß, zu dicht, zu hoch

Mittlerweile sind in der Redaktion zahlreiche Schreiben von Bewohnern der Hindenburgstraße und der Umgebung eingegangen, die sie in erster Linie an die Stadt gerichtet haben. In den Schreiben formulieren die Verfasser ihre Bedenken zum Bebauungsplanentwurf „Pichlerstraße/Laublocher Weg“. Zusammenfassend wird den Bürgern hier zu groß, zu hoch und zu dicht gebaut. Jetzt erhalten diese Bürger Unterstützung vom Bürgerverein Innenstadtentwicklung Laichingen (BIL). Dieser hat sich nun ebenfalls mit einem offiziellen Schreiben an die Stadtverwaltung und den Gemeinderat gewandt.

Generell begrüße der BIL die Aufstellung von qualifizierten Bebauungsplänen, so auch hier im Bereich „Pichlerstraße/Laublocher Weg“. Nur ein Bebauungsplan gebe dem Stadtrat als Legislative einer Stadt die Möglichkeit, auf die Art und Weise der Bebauung und somit auf die Entwicklung des Stadtbildes Einfluss zu nehmen. Denn er zwinge die Genehmigungsbehörde, die Festsetzungen desselben zu berücksichtigen, heißt es zu Beginn des Schreibens. Desweiteren gebe ein Bebauungsplan auch den Planern Sicherheit, um langwierige Verfahren von Bauvoranfrage über Baugesuch und zahlreiche Änderungen abzukürzen. Dies spare der Bauherrschaft ferner Kosten und Zeit.

Bebauungspläne werden nur Reaktionen auf Bauprojekte erlassen

„Leider beobachten wir in Laichingen schon seit langem, dass Bebauungspläne, wenn überhaupt, dann nur als Reaktion auf bereits getätigten Flächenerwerb durch private Bauunternehmer, gestellte Bauanträge oder Voranfragen und nur in sehr begrenztem Umfang aufgestellt werden. Dies birgt die Gefahr, dass der Plan überwiegend im Sinne des Bauwilligen aufgestellt wird und nur wenig Rücksicht auf die Belange der Umgebung genommen wird, anstatt sie mit einzubeziehen“, erklärt Karin Schur-Neugebauer auch im Namen ihrer Vorstandskolleginnen Heike Schneider und Adelheid Merkle-Stumpp.

Der BIL regt deshalb eine vorausschauende und großflächigere Planung an, also Bebauungspläne, die ganze Viertel umfassen, oder aber ein Gesamtkonzept für ein einwohnerfreundliches Stadtbild als Satzung. „Diese Möglichkeiten müssen unbedingt genutzt werden im Sinne der Zukunft der Stadt und vor allem ihrer Bewohner“, betont Karin Schur-Neugebauer.

BIL schließt sich Forderungen an

In diesem Rahmen unterstützt der BIL die Anliegen der Anwohner rund um die Hindenburgstraße. Die Zahl der Wohneinheiten beziehungsweise die geplante Dichte der Bebauung auf dem Areal auf dem der der Bebauungsplan „Pichlerstraße/Laublocher Weg“ vier große Mehrfamilienhäuser vorsieht, übersteige die der angrenzenden Gebiete um ein Vielfaches. Dieses Gefälle der Einwohnerzahl pro Grundfläche wirke sich erwiesenermaßen auf die Wohnqualität in der gesamten Umgebung aus. Unzufriedenheit auf beiden Seiten, hohe Fluktuation, Ghettobildung und Stigmatisierung seien programmiert. „Hier muss unbedingt reduziert werden, um das gesamte Gebiet liebenswert zu erhalten. Denkt man nur an das wesentlich erhöhte Verkehrsaufkommen mit seinen Folgen: erhöhte Gefahr für Kinder, Senioren und alle Fußgänger, erhöhter Parkdruck, verminderte Übersichtlichkeit im Kreuzungsbereich. Einen sozial verträglichen Wandel sowie großflächige funktionsfähige Freiräume im Sinne des Landesentwicklungsplans 2002 kann man hier nicht erkennen“, kritisiert der Vorstand des Vereins.

Die Liste an Kritikpunkten ist lang

Auch die Zahl der Vollgeschosse sei überzogen. Sie müsse unbedingt im gesamten Geltungsbereich auf drei Vollgeschosse reduziert werden. Ansonsten entstehe hier „der Eindruck einer großstädtischen Hochhaussiedlung. Insbesondere, da die Gebäude sehr dicht stehen sollen, würden hier Häuserschluchten mit dunklen, zugigen und beengten Durchgängen das Wohnumfeld beeinträchtigen und das Wachstum gebietsheimischer Gehölze behindern. Nicht zu vernachlässigen sei die Abschattung der Straßen und Grundstücke im Norden, Westen und Osten, teilweise würden diese hierdurch einen erheblichen Wertverlust erleiden. „Es muss überdacht werden, ob man hier wirklich die verdichtete Bauweise mit einer zulässigen Geschossflächenzahl von 1,2 haben will, denn das Gebiet ist mitnichten bereits Teil der Kernstadt“, argumentiert der BIL in seinem Schreiben, der des Weiteren auch die Höhenlage im Verhältnis zu den benachbarten Einfamilienhäusern überaus kritisch sieht.

Zudem führt Karin Schur-Neugebauer an: „Da die Gebäude alle parallel zueinander angeordnet sind, wird man sich in einer Plattensiedlung nach schlechtestem Vorbild wiederfinden. Würde man die Gebäude beispielsweise gefächert zueinander stellen, könnte man eine Art innenliegende Gemeinschafts- und Spielfläche schaffen, wo im besten Falle sogar ein paar Sonnenstrahlen einfallen. Dies würde die Wohnqualität und die Entstehung eines Quartiers im städtebaulichen Sinne fördern. Es wäre auch die Frischluftzufuhr ohne ständige Zugluft gewährleistet.“

Verein bietet sich als Vermittler an

Die unterirdische Unterbringung der Stellplätze lobt der BIL, gibt jedoch zu bedenken, dass zu jeder Wohnung ausreichende Stellplätze gehören. Es müsse unbedingt in der Satzung festgelegt werden, dass diese weder untervermietet noch mit abgemeldeten Fahrzeugen belegt werden dürfen. Was ansonsten passiert, könne man bereits in der Hindenburgstraße, westlich der Schillerstraße, beobachten. Entsprechend fordert der Verein von der Stadtverwaltung ein Parkkonzept auf den öffentlichen Straßenflächen mit Markierung.

Neben weiteren Anmerkungen zur Bauweise, Materialien und der Ausgestaltung der Gebäude bietet der BIL an, zusammen vor Ort mit allen Beteiligten Gespräche zu führen und die genannten sowie weitere Punkte zu besprechen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten.