Wohin mit der Kultur in Laichingen?

Ende 2025 läuft für einige Laichinger Vereine ihre 30- jährige Nutzungsoption in kommunalen Gebäuden aus. Parallel dazu kommen vom Bund Vorschriften, dass Kommunen öffentlich genutzte Räume energieeffizient sanieren müssen auf einen energiesparenden Standard umstellen. Die Stadt hat nicht nur deshalb das Interesse ihre Gebäude an die Vereine abzugeben. Dies soll in Form einer Ein-Euro-Mietpacht geschehen. Die Stadt informierte Mitte des vergangenen Jahres alle betroffenen Vereine ausführlich bei einem Gespräch mit Bürgermeister Klaus Kaufmann zu den Plänen. Doch auch die Vereine hadern mit den Kosten einer Sanierung und sind teilweise noch unentschlossen welche Räumlichkeiten sie künftig nutzen werden. Kai Kresse von Verein „Kunst &Kultur in L.A.“ (KuKuLa) macht sich zu dem Thema schon länger Gedanken und will die Vereinsvertreter zu einem schnellen und offenen Austausch anregen, um eine Lösung zu finden.

Kresses lang gehegter Traum von einem Haus der Vereine in der „Schillerstraße 2“ platzte, da das Haus mittlerweile einen neuen Besitzer hat. „Es wird in Zukunft sicher unmöglich werden, dass jeder Verein einen eigenen Proberaum hat, der dann auch noch von der Stadt finanziert wird. Und das ist auch gar nicht nötig. Jeder Verein kann heutzutage auch ein bisschen Verantwortung übernehmen und die Stadt finanziell entlasten“, argumentierte Kai Kresse noch Anfang vergangenen Jahres, als ein Erwerb und Umbau der „Schillerstraße 2“ noch möglich war. Entsprechend veranstaltete er Informationsabende und Gesprächsrunden und setzte sich auch mit der Stadt in Verbindung. Doch am Ende verliefen die Ambitionen im Sand.

Dialog schläft ein und Lösung rückt weiter in die Ferne

Nachdem die Stadt über ihre Pläne und die Möglichkeiten informiert hat, habe es viele Menschen gegeben, die Kresse angesprochen haben oder ihm E-Mails schickten, so der KuKuLa-Initiator. Doch je mehr Zeit verstrich, desto mehr schliefen auch diese Dialoge ein. Kresse befürchtet, dass irgendwann die Verträge auslaufen und keine Lösungen erarbeitet sind. Er ist immer noch fest davon überzeugt, dass eine Bestandsaufnahme, welcher Verein welche Räume für welche Nutzung braucht die Grundlage für ein entsprechendes Fortbestehen ist. „Nur mit gemeinsamen Planungen kommen wir an ein Ziel. Wir haben alle das gleiche Interesse und daran müssen wir arbeiten.Seit den Gesprächen mit der Stadt befassen sich die Vereine nun doch mit notwendigen Veränderungen.“ Ob man nun ein Freund der Idee des „Haus für Verein“ gewesen sei oder nicht, in der Gruppe könne finanziell deutlich mehr geleistet werden. Man sollte sich nun endlich zusammen an einen Tisch setzen und die Marschrichtung festlegen - ob es um Räume selbst oder ein Nutzungskonzept gehe.

„Wir wollen nicht abwarten“

Wenn dann keine Einigung erzielt werde, beziehungsweise jeder seinen eigenen Weg verfolge, dann werde KuKuLa auch selbst aktiv werden.„Wir wollen nicht abwarten, sondern müssen aktiv werden, damit das Vereinsleben weiter geht. Wir finanzieren unseren Verein seit Gründung 2006 komplett selbst und bieten zusätzlich allen kulturell Interessierten die gemeinsame Nutzung unsere technischen Ausrüstung an“, erklärt Kai Kresse, der in jüngster Zeit für weitere kulturelle Kooperationen auch auf andere Einrichtungen zugegangen ist. Um sich weiterhin selbst zu finanzieren, brauche nicht nur KuKuLa neben dem Raum für das Trainingsangebot unbedingt einen Raum in dem regelmäßig Veranstaltungen möglich seien. Und diesen würden andere Vereine später auch brauchen.

Kai Kresse hadert zudem generell mit den Möglichkeiten für Kulturschaffende in Laichingen: „Seit 2008 geht es mit der Laichinger Kultur stark bergab. Andere Gemeinden und Teilorte werden immer aktiver und die Kernstadt schränkt immer mehr ein. Die Nutzung der Daniel-Schwenkmezger-Halle sei durch die Stadt praktisch unmöglich gemacht worden. Für professionelle Veranstaltungen seien ausführliche Vorbereitungen nötig, um einen technisch einwandfreien Ablauf zu gewährleisten. Das (Aufbauen, Proben und Abbauen) brauche Zeit und könne im Rahmen der vorgegebenen Regularien nicht gewährleistet werden. Ferner sei eine einmalige Veranstaltung, wie durch die Stadt in anderen Räumlichkeiten angeboten, auf Grund der Erfahrungen des Vereins, nicht rentabel. „Viele Ehrenamtliche, Eltern und teilweise auch Vereinsmitglieder verlieren die Lust zu helfen, wenn Vorbereitungen nur spät in die Nacht und zu kompliziert möglich sind.“ Dabei wäre die Daniel-Schwenkmezger-Halle ein toller Veranstaltungsraum für den Abi-Ball, den Kai Kresse gerne mit Technik, Deko und Know-How unterstützen könnte.

Eine gute Portion Frust ist vorhanden

Mittlerweile spürt man im Gespräch mit Kai Kresse, der in diesem Jahr nicht nur Veranstaltungen in Stuttgart und Sindelfingen veranstaltet, sondern auch wieder zahlreiche Workshops mit internationalen Künstlern aus den Bereichen Performance und Tanz nach Laichingen holt, eine gute Portion Frust. „Warum wird in Laichingen alles so schwer gemacht und warum dauert alles immer so lange? Seit 30 Jahren betreiben wir gewinnbringende Kultur und bekommen aus anderen Städten immer mehr Anfragen oder Angebote.“ Der Verein möchte weiterhin sein gewohntes und in der Bevölkerung bekanntes Niveau halten und weiterhin lokale Talente fördern, aber mittlerweile habe er das Gefühl, dass sich unsere „Kunst & Kultur“ auf andere Städte beschränken soll, auch wenn Zuschauern und Beteiligten Veranstaltungen und Angebote loben und gerne besuchen. Gerade für die Bevölkerung wollen seine Mitstreiter und er gerne weitermachen. Deswegen betont Kai Kresse nochmals sein Angebot an die Vereine auf ihn zu zu gehen und der Stadt frühzeitig ein gemeinsames Konzept vorzustellen, das dann rechtzeitig realisiert werden kann. Denn nicht nur Kultur brauche Raum, um stattzufinden. „Und die Kunst ist es: einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird“, sagt Kai Kresse.