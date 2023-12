Die Schwäbische Alb hat das erste Schneechaos dieses Winters überstanden. Jedoch waren die Folgen der Schneefälle der vergangenen Tage bis zum Dienstag zu spüren. Die Stadt Laichingen und das Landratsamt haben berichtet, wie die Arbeit für ihre Winterdienste lief und wie sie sich auf den Winter vorbereitet haben.

Straßensperrungen wegen Schneebruch

Auf der Laichinger Alb kam es glücklicherweise zu keinen größeren Einsätzen von Rettungskräften aufgrund von Unfällen oder umgestürzten Bäumen. Ein paar Kilometer weiter sah das aber ganz anders aus: In Blaubeuren und Blaustein beispielsweise hatten die Straßenmeistereien des Alb-Donau-Kreises sowie die Mitarbeiter vom Blaubeurer Bauhof alle Hände voll zu tun: Die Kreisstraße 7365 zwischen Beuren und Illerrieden sowie die Sonderbucher Steige zwischen Blaubeuren und Sonderbuch waren bis zum Dienstag gesperrt. Glücklicherweise hat sich die Situation mittlerweile wieder beruhigt.

20 Mitarbeiter sind in Laichingen im Einsatz

Günter Harscher, Bauamtsleiter bei der Stadtverwaltung Laichingen, versichert, die Stadt Laichingen habe auch für den Winterdienst 2023/2024 einen entsprechenden Räum- und Streuplan erstellt. Dieser teile die vier Stadtteile Laichingen, Machtolsheim, Suppingen und Feldstetten in insgesamt 15 Räum- und Streubezirke ein. Harscher sagt: „Vom städtischen Bauhof werden 20 Mitarbeiter im Winterdienst eingesetzt. Der Winterdienst in sechs Räumbezirken und einem Streubezirk wird von fünf gewerblichen und landwirtschaftlichen Unternehmen durchgeführt. Nur durch den motivierten Einsatz unserer Mitarbeiter und der Unterstützung durch die Unternehmen kann die Stadt ihren umfangreichen Räum- und Streupflichten gerecht werden. Insgesamt sind 15 Großfahrzeuge wie Unimogs, Traktoren, Radlader und mehrere Kleinfahrzeuge und Schneefräsen im Einsatz.“

450 Tonnen Streusalz eingelagert

Durchschnittlich lagere die Stadt 450 Tonnen Streusalz für eine Wintersaison ein. Diese Menge entspreche auch dem durchschnittlichen jährlichen Bedarf der Stadt Laichingen. Im vergangenen Winter 2022/2023 waren die Räumdienste an 39 Tagen und die Streudienste an 67 Tagen im Einsatz, berichtet Harscher.

Vor einer größeren Aufgabe stehen die Mitarbeiter des Alb-Donau-Kreises. Daniela Baumann, Pressesprecherin beim Landratsamt, teilt auf schriftliche Anfrage mit: „Um die rund 1000 Kilometer Bundes- Landes- und Kreisstraßen im Landkreis schnee- und eisfrei zu halten, stehen 14 eigene Fahrzeuge für den Winterdienst bereit. Weitere 24 Fahrzeuge können im Falle von starkem Schneefall und Eisregen zusätzlich angemietet werden. Die vier Straßenmeistereien des Landkreises in Ehingen, Merklingen, Ulm und Langenau sind ausgerüstet mit Lkw und Unimogs mit den dazu passenden Schneepflügen und Streugeräten.“

Alb-Donau-Kreis räumt 1000 Kilometer Straßen

Für den gesamten Alb-Donau-Kreis werden in acht Streusalzhallen rund 6000 Tonnen Salz gelagert. Feste Lieferverträge sichern den nötigen Nachschub, so Baumann. Auf den Straßen werde mit einem Streuteller ein Auftaugemisch verteilt, das zu 70 Prozent aus Steinsalz und zu 30 Prozent aus Salzsole besteht. Die umweltschonende Feuchtsalztechnologie führe zudem zu einer höheren Haftung des Streusalzes auf der Fahrbahn, erklärt die Pressesprecherin. Dadurch wird wird das Salz weniger verweht durch nachfolgende Fahrzeuge und taut so Reif- und Eisglätte schneller auf.

Die Straßenwärter haben die vorbereitenden Arbeiten für den Winter bereits vor einiger Zeit erledigt: Salzkisten an Steigungsstrecken wurden aufgefüllt, Entwässerungseinrichtungen ertüchtigt und sogenannte Schneezäune wurden aufgestellt, um Schneeverwehungen zu reduzieren.

Für die 1000 Kilometer Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, die der Alb-Donau-Kreis betreut, sind im Vergleich zu Laichingen natürlich mehr Mitarbeiter nötig. „Bei Bedarf sind rund 60 Personen im Zweischichtbetrieb im Winterdienst eingesetzt. Der Tag beginnt um drei Uhr nachts mit einer Kontrollfahrt. Schwerpunkt der Kontrollfahrten sind die besonders gefährlichen Straßenabschnitte, Steigungen und Strecken, auf denen Busse im Öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind. Im Regelfall sind die Winterdienstmannschaften bis 22 Uhr im Einsatz. Je nach Straßenzustand und Wetterlage sind sie auch bis 24 Uhr unterwegs“, erklärt Daniela Baumann.

Winterdienste passen Einsätze kurzfristig an

Der Winterdienst passe seine Einsätze kurzfristig entsprechend der jeweiligen Wetterlage an. Dennoch sollten Verkehrsteilnehmer ihre Fahrweise immer den Wetter- und Verkehrsbedingungen anpassen und vorsichtig fahren. Gerade aufgrund der heftigen Schneefälle der vergangenen Tage gab es auch einige Bäume, die unter der Last des Schnees umstürzten oder drohten auf die Fahrbahn zu fallen, teilt Baumann mit.

Erst einmal Schluss mit Schnee

So wie der Wetterbericht derzeit aussieht, ist aber erst einmal Schluss mit Schnee und Eis. Die Temperaturen sind schon jetzt spürbar milder, was sich an den schmelzenden Schneebergen zeigt. Noch bis zum Mittwoch soll es Schnee und Temperaturen um den Gefrierpunkt geben. In Richtung Wochenende soll dann aber der Regen kommen und die Temperaturen liegen dann sowohl tags als auch nachts im Plusbereich.