In Suppingen heißt es am Samstag, 20. Januar, um 19 Uhr wieder „Willkommen Daheim“. Dann wird in der in der Brigittenkirche der besondere Gottesdienst gefeiert. Jo Koch wird die Teilnehmer mit einigen Lieder seiner neuen CD inspirieren und zusammen mit Florian Sontheimer und dem Singteam werden Lieder gesungen. Zudem gibt es kleine Snacks und Getränken.