Die Fahrzeiten von Bus und Bahn passen am Merklinger Albbahnhof nicht immer zusammen. Besonders bei Verspätungen ist schnell Sand im Getriebe. Kürzlich wurden zehn Fahrgäste stehen gelassen, was in den sozialen Medien für einige Diskussionen sorgte. Das LAndratsamt will sich aber jetzt an den Buslinienbetreiber wenden.

(Foto: arc/dkd/dkd; David Drenovak )