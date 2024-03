Wie der Weg in eine schuldenfreie Zukunft gelingt

Das Konto ist regelmäßig im Minus, Briefe mit Rechnungen oder gar Mahnungen bleiben gleich verschlossen, der Gerichtsvollzieher stand womöglich schon an der Tür und die Sorgen kreisen nur darum: Wie werde ich meine Schulden wieder los? Hilfe und Unterstützung finden sich in so einer Notsituation bei Schuldnerberatungsstellen. Martina Fremdling und Martin Staiger arbeiten bei der Schuldnerberatungsstelle des Evangelischen Diakonieverbands Ulm/Alb-Donau und in der Diakonischen Bezirksstelle Blaubeuren. Sie haben schon vielen Menschen in eine schuldenfreie Zukunft geholfen. Was man über Schulden wissen muss und wann man sich professionelle Unterstützung holen sollte, haben sie erklärt.

Viele Gründe für unfreiwillige Verschuldung

In der Schuldnerberatung des Diakonieverbands haben die Mitarbeiter immer alle Hände voll zu tun. Zu ihrem Klientel erklärt Martina Fremdling: „Es kommen Menschen mit verschiedensten Geschichten und Hintergründen zu uns: Wir haben schon Obdachlose aber auch Professoren beraten. Es kann sehr schnell gehen, dass man sich verschuldet.“ Von einer Verschuldung spreche man dann, wenn die Menschen nach Abzug der Fixkosten nicht mehr genügend Geld haben, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, sie ihre nächste Miete nicht mehr bezahlen können, sie den Überblick über ihre Schulden verloren haben, Angst vor dem Gerichtsvollzieher haben oder auch wenn sie Unterstützung beim Pfändungsschutzkonto oder einem Insolvenzverfahren benötigen. Aber auch in vielen anderen Fragen helfen die Mitarbeiter der Beratungsstellen weiter. Die Gründe, warum Menschen in die Verschuldung rutschen, seien sehr vielfältig: Scheidung, eine Krankheit oder der Verlust der Arbeit - all das kann dazu führen, dass Menschen sich unfreiwillig verschulden.

Früher Hilfe suchen wichtig

Martin Staiger sagt: „Meistens kommen die Menschen zu uns, nachdem sie von ihrer Familie und ihren Freunden dazu ermutigt worden sind, sich Hilfe zu holen.“ Fremdling ergänzt: „Der Kontakt erfolgt dann meist telefonisch und wir sprechen die ersten Schritte durch, fragen nach ersten Informationen und vereinbaren dann einen Termin.“ Ihre Klienten schleppen meist schon seit Jahrzehnten Schulden mit sich herum. „Es ist natürlich immer besser, wenn die Betroffenen früher zu uns kommen. Vieles ist dann noch etwas einfacher. Unsere Klienten haben weniger Druck, sparen Kosten und psychisch ist es ebenfalls sehr entlastend, wenn man dieses Problem angreift. Spätestens wenn die ersten Mahnungen, die man nicht mehr bezahlen kann, oder Vollstreckungsaufträge kommen, sollte man sich Hilfe suchen“, erklärt Staiger. Dennoch brauchen manche einfach etwas länger, um die einzelnen Schritte zu gehen. Das Schamgefühl sei bei den Betroffenen noch immer sehr groß. „Wir unterstehen der Schweigepflicht, und Schulden sind ein Problem, das man angreifen und aus der Welt schaffen kann“, so Fremdling. Es sei besser, man suche bei der Schuldnerberatung Hilfe, als dass man Privatschulden aufnehme, ergänzt Staiger.

Im ersten Schritt werden bei den Beratungsterminen Grunddaten zu Fixkosten, Miet- und Stromschulden aufgenommen. „Zunächst kümmern wir uns um die primären Schulden und überprüfen, wo es vielleicht noch Möglichkeiten für Sozialleistungen gibt. Und die Existenzsicherung, also ob jemand über die Runden kommt, seine Miete oder Unterhalt zahlen kann, steht im Vordergrund“, erklärt Staiger. „Man muss Prioritäten bei den Schulden setzen. Der Wunsch, alle Schulden abzubezahlen, ist bei unseren Klienten sehr groß. Das ist aber schwierig, weil in den meisten Fällen einfach nicht alles abbezahlt werden kann.“

Privatinsolvenz ermöglicht Neuanfang

Ein Weg aus den Schulden ist die Privatinsolvenz. „An sich ist das keine schlimme Sache und es ermöglicht unseren Klienten einen Neuanfang. Dabei erfolgt ein Einigung auf einen Ausgleich zwischen den Gläubigern und Schuldnern. Davor wird noch versucht, dass man sich außergerichtlich einigt, aber meistens ist das nicht erfolgreich“, erklärt Staiger. Über einen Zeitraum von drei Jahren müssen die Schuldner dann einen pfändbaren Anteil ihres Einkommens an Treuhänder zurückzahlen und damit wird ein Teil der Schulden getilgt.

Herausfordernd seien auch gesetzliche Veränderungen, die sich ebenfalls bei der alltäglichen Arbeit von Martina Fremdling und Martin Staiger bemerkbar machen. Immer wieder komme es auch vor, dass die Gläubiger oder Ämter Forderungen stellen, die nicht Rechtens seien. „Wir sind in engem Kontakt zu den Ämtern. Manchmal ist es aber dennoch sinnvoll, wenn man die Forderungen oder die Gesetzeslage hinterfragt. Zudem gibt es einige strukturelle Probleme: Die Bearbeitungszeit verschiedener Anträge wie beispielsweise für Wohngeld dauert oft sehr lange.“

Haushaltsbuch für mehr Überblick

Martina Fremdling gibt praktische Tipps, um erst gar nicht in die Verschuldung zu rutschen: „Sinnvoll ist es beispielsweise, ein Haushaltsbuch zu führen, um sich einmal darüber klar zu werden, wofür man sein Geld ausgibt und wo es vielleicht noch Einsparungspotenziale gibt. Hilfreich ist es außerdem, wenn man in erster Linie mit Bargeld bezahlt. Da sieht man, was man ausgibt und es tut auch ,weh’, wenn der Geldbeutel leerer wird.“ Eine Schuldenfalle liege ebenfalls im Online-Shopping und den Möglichkeiten, in Raten oder erst später zu bezahlen. Staiger sagt dazu: „Da verliert man schnell den Überblick, was man noch bezahlen muss.“ Hier gelte aus Sicht der Experten: Einkäufe sollte man möglichst nicht auf Pump tätigen. Ebenso warnen sie vor Krediten im Internet, die meist zwar einfach zu beantragen sind, aber oft mit hohen Zinsen verbunden seien. „Außerdem empfehlen wir, die Anträge für zustehende Sozialleistungen zu stellen“, so Fremdling. Ebenso wichtig sei es, dass man Briefe mit Rechnungen, Mahnungen und ähnliche Schreiben öffne und aufbewahre.

Insbesondere die psychische Belastung bei den verschuldeten Klienten sei immens. „Unsere Aufgabe ist es, auch den Druck in so einer Situation herauszunehmen. Sie müssen als Schuldner keine Anrufe der Gläubiger annehmen. Hier kann auf die Schuldnerberatung verwiesen werden. Vielen hilft es schon, dass sie wissen, da ist jemand, der für sie spricht, der sie mit ihren Sorgen wahrnimmt und ihnen hilft, aus der Situation wieder herauszukommen“, so Fremdling.