Weihnachtsbäume finden langsam ihre Besitzer

Adventskränze, Weihnachtssterne, Fensterbilder oder Lichterketten: Das alles gehört für viele zum Weihnachtsfest. Der Weihnachtsbaum darf natürlich auch nicht fehlen. Aber, woher stammt dieser Brauch eigentlich und wie lange dauert es, bis ein Baum geerntet werden kann? Diesen und anderen Fragen ist die Laichinger Redaktion der Schwäbischen Zeitung nachgegangen - mit teilweise erstaunlichen Erkenntnissen.

Der absolute Liebling der Deutschen bei den Weihnachtsbäumen ist und bleibt die Nordmanntanne: Ein Viertel aller verkauften Weihnachtsbäume sind Nordmanntannen. Sie kennzeichnet sich dadurch, dass ihre Nadeln nicht stechen und der Baum lange ein saftiges Grün hat und dass er lange keine Nadeln verliert. Zudem können die stabilen Tannenzweige auch schwereren Christbaumschmuck tragen. In der Beliebtheit folgen der Nordmanntanne die Blaufichte und Fichte auf Platz 2 und 3.

Wann es die ersten Weihnachtsbäume gab ist historisch betrachtet schwer zu beantworten. Einer Legende zu Folge soll es die ersten weihnachtlich geschmückten Bäume in Freiburg im 15. Jahrhundert gegeben haben. Aber es gibt auch Berichte über Bäume in Straßburg, Stockstadt, Lettland oder Estland. Der früheste Beleg für einen Weihnachtsbaum, so wie wir ihn heute kennen, stammt aus einer Bremer Zunftchronik aus dem Jahr 1570. Die ersten Weihnachtsbäume standen auch nicht im Christbaumständer, sondern hingen von der Decke herab. Im osteuropäischen Raum gab es diesen Brauch bis ins 20. Jahrhundert hinein.

Acht bis zehn Jahre bis zur Ernte

In Laichingen an der Bleichwiese bekommt man einen Christbaum beispielsweise bei Wilhelm Bohnaker. Am vergangenen Freitag ging es bei ihm mit dem Verkauf los. „Für den ersten Tag lief es schon sehr gut. Bei uns können die Leute über die Plantage gehen und sich ihren Baum aussuchen. Sie schreiben dann auf einen Zettel ihren Nachnamen und hängen ihn an den Baum“, erklärt Bohnaker. Vor ungefähr 18 Jahren habe er die ersten Bäume gepflanzt und seit circa 12 Jahren verkauft er diese auch.

Man möchte ja meinen, dass so einen Baum einfach wächst und ab einer bestimmten Höhe gefällt wird. Etwas Pflege ist dann aber doch nötig, wie Wilhelm Bohnaker erklärt. „Man muss die Bäume etwas ausschneiden und in Form bringen. Damit die Baumspitze nicht zu hoch wächst, kann man die auch mit einer Klammer abzwicken und sie wächst nicht zu hoch“, so Bohnaker.

Ungefähr acht bis zehn Jahre dauere es, bis ein Baum geerntet wird. „Das ist natürlich abhängig von der Größe des Baumes“, so Bohnaker. Er zeigt auf ein etwas kniehohes Bäumchen und sagt: „Der dürfte jetzt so vier bis fünf Jahre sein. Bei dem geht es jetzt sehr schnell mit dem Wachstum.“

Zwei Drittel der Deutschen stellen Weihnachtsbäume auf

Seit September seien die ersten potentiellen Käufer über die Plantage gegangen, um sich ihren Baum auszusuchen. „Pro Jahr verkaufe ich durchschnittlich 200 bis 250 Bäume“, erklärt er. Ihm bereite der Verkauf immer sehr viel Freude und für ihn sei es in erster Linie ein Hobby. „Jetzt stehen noch ungefähr 1000 Bäume auf der Plantage. Nachpflanzen werde ich dann voraussichtlich nichts mehr“, so Bohnaker. Das Alter mache sich eben doch langsam bemerkbar.

Für die Käufer sei die Wahl des passenden Weihnachtsbaums alles andere als leicht. „Ich werde dann immer wieder nach meiner Meinung gefragt. Aber wer hat Recht? Wenn ich dem Mann recht gebe ist die Frau enttäuscht“, sagt Bohnaker und lacht. Deshalb halte er sich da immer so gut es geht aus der Diskussion heraus. „Es gibt auch manche, die sagen, dass ich ihnen einfach einen Baum aussuchen soll. Das möchte ich aber nicht, weil die Geschmäcker sehr verschieden sind: Manche möchten einen buschigen Baum, andere wollen zwischen den Zweigen viel Platz, damit viel Schmuck aufgehängt werden kann, andere wollen einen eher kleinen und wieder andere einen hohen Baum“, so Bohnaker.

67 Prozent der Deutschen stellten 2020 einen Weihnachtsbaum auf. Damit werden jedes Jahr in Deutschland rund 29 Millionen Weihnachtsbäume gekauft. Die Zahl stieg in der Vergangenheit von 24 Millionen (2000) auf 29,8 Millionen (2019). Der Großteil der Bäume stammt aus heimischem Anbau. So wurde im Jahr 2020 eine Fläche von 15.900 Hektar für die Weihnachtsbaumkulturen genutzt. Mit einem Anteil von 29 Prozent liegt damit ein großer Anteil in Nordrhein-Westfalen. Der überwiegende Teil (91 Prozent) der importierten Weihnachtsbäume stammt mit zwei Millionen Stück aus Dänemark.

So bleibt der Baum lange frisch

Als Tipp, damit der Baum auch lange frisch und schön bleibt, sagt Wilhelm Bohnaker: „Gleich nach dem Absägen muss der Baum in frisches Wasser. Ein Mann hat mir einmal erzählt, dass sein Baum bis Ostern noch schön war. Statt Weihnachtskugeln hat er ihn dann mit bunten Eiern geschmückt. So wurde aus dem Weihnachts- ein Osterbaum.“ In diesem Sinne: Viel Spaß bei der Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum und beim anschließenden Schmücken.