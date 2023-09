VW-Fahrer flüchtet nach einem Unfall in Laichingen

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Laichingen verletzt worden. Das teilt die Polizei jetzt mit. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete mit seinem Auto.

Gegen 16.30 Uhr war ein 39-Jähriger mit einem VW Crafter in der Geislinger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Widmannstraße fuhr er einem in gleicher Richtung fahrenden Pedelec-Fahrer hinten auf. Der 37-Jährige stürzte zur Seite und erlitt leichte Verletzungen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Verursacher weiter. Über das Kennzeichen gelang es der Polizei den 39-jährigen Fahrer zu ermitteln. Den erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht. Der Radfahrer wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Den Schaden am Fahrrad schätzt die Polizei auf 3000 Euro, am VW auf 1000 Euro.