„Wir erleben einen regelrechten Hype“, konstatiert Dr. med. Alexander Korte, leitender Oberarzt der Abteilung „Kinder-und Jugendlichenpsychiatrie“ der Ludwig-Maximilian-Universität München. Gemeint ist die Zunahme von „Geschlechtsangleichungen“ bei Jugendlichen in der Pubertät, vor allem bei Mädchen, der das Gefühl zugrundeliegt, im „falschen Körper“ zu sein und sich eigentlich als Junge beziehungsweise als Mädchen zu fühlen.

Wenn Eltern das Erziehungsziel verfolgen, ihren Kindern alle Möglichkeiten einer freien Entfaltung zu bieten, wie sollen sie bedacht reagieren, wenn ihr Kind in der Pubertät auf eine „Umwandlung“ drängt und die Eltern um eine Begleitung auf diesem Weg bittet?

Referenten berichten über aktuelle Entwicklung

Ein vhs-Vortrag am vergangenen Donnerstag im Alten Postamt, auch eine online-Teilnahme war möglich, versuchte, Eltern zu beraten und Hintergründe zu beleuchten. Referenten waren Solveig Senft, Gymnasiallehrerin, schon viele Jahre engagiert in Initiativen für Kinder- und Frauenrechte international und David Allister.

Er ist politischer Sprecher einer Elterninitiative, in der Sorgeberechtigte von genderunsicheren Teenagern sich zusammengefunden haben, um allzu frühe Medikamentengabe und Operationen zu verhindern, nach Alternativen zu suchen, aufzuklären und Einfluß zu nehmen auf politische Weichenstellungen.

Solveig Senft schilderte aus ihrer Sicht als Lehrerin, wie propagandistisch beeinflusst durch dominierende „Social Media“- Kanäle und Gruppenprozesse Jugendliche in der Pubertät sind, schon immer und in allen Generationen fanden Prozesse der „sozialen Ansteckung“ statt.

Als Beispiel nannte sie eine Internatserfahrung, nach der „das Ritzen“ in Klassen epidemieartig zunahm, nachdem ein in der sozialen Rangfolge hoch bewertetes Mädchen damit begonnen hatte. Pubertät sei heute mehr als früher ein komplexer und schwieriger Prozess der Identitätssuche. Senft: „Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, die auf Selbstbestimmung und Vielfalt setzt, - das ist im Grunde eine sehr sympathische Sache“.

Im Video-Interview spricht Transmann Paulino Kirschner über seine Erfahrungen in der Kindheit und Jugend. Im Video-Interview spricht Transmann Paulino Kirschner über seine Erfahrungen in der Kindheit und Jugend.

Sie wandte sich jedoch entschieden gegen Initiativen wie „Protect Trans-Kids“, die propagieren, dass bereits Kinder und Jugendliche selbst entscheiden können, welchem Geschlecht sie angehören möchten: „Es geht um Minderjährige“. Die Suche nach Identität sei ein lebensbegleitender Prozess, – Körper und Seele gehörten zusammen und beeinflussten einander. Eine Überforderung für Jugendliche sei, sich vorzustellen, wie man sich in einem gegengeschlechtlichen Körper fühlen werde, – „dazu fehlt uns allen die Erfahrung“.

70 Prozent Mädchen akzeptieren ihr Geschlecht nicht

Alarmierend sei, dass es zu 70 Prozent Mädchen seien, die ihr Geschlecht nicht akzeptierten und eine für sie körperlich belastende Transition in Kauf nehmen.

Geprüft werden müsse daher, wie tradierte „Geschlechtsstereotype“, - etwa Vorstellungen zu weiblichem Rollenverhalten und Möglichkeiten der Selbstverwirklichung -, die Wahrnehmung und den Wunsch nach einer „Transition“, einer auch körperlichen Umwandlung, beeinflussten. Dazu seien ausführliche Gespräche und unabhängige Beratung von genderunsicheren Mädchen erforderlich.

In den vergangenen Jahrzehnten seien, so die abschliessende Bewertung von Solveig Senft, schon „einige Geschlechtsstereotype erfolgreich geknackt worden“, der gesellschaftliche Prozess einer „geschlechtergerechten Politik“ sei jedoch noch nicht abgeschlossen, im Gegenteil habe es den Anschein, „als hätten sich gesellschaftliche Erwartungen bezüglich der Geschlechterrolle wieder verengt.“

Medikamentengabe als Pubertätsblocker

Für die einzelnen bedeute die Entscheidung für einen Prozess der Geschlechtsumwandlung: Die Medikamentengabe von Hormonen als „Pubertätsblocker“, die sich auf Knochen, Körperbau, Mentalität, Wesenszüge, Sozialisation und sexuelle Entwicklung auswirke. Die Hormone seien nicht reversibel und nicht „harmlos“. Damit solle nach Auffassung der Mediziner eine „Zeit der Überlegung“ gewonnen werden. In der Realität folge jedoch bei 98 Prozent der Betroffenen die Einnahme von gegengeschlechtlichen Hormonen und freigegeben ab 18 Jahren eine Genitaloperation mit Neben- und Folgewirkungen.

David Allison, Sprecher der Interessengemeinschaft „TransTeensSorgeberechtigter“, zitierte die aktuelle Studienlage aus Schweden, Finnland, Großbritannien, nach der 30 Prozent ihre Transition bereuen. Die Datenlage für alle Studien sei jedoch schwierig. In Großbritannien ist seit kurzem die Gabe von Pubertätsblockern verboten.

Aufsehenerregend in Deutschland war vor zwei Monaten die Veröffentlichung des Münchner Psychiaters Alexander Korthe: Er verglich die in der Pubertät einsetzende Genderunsicherheit mit Magersucht, der oft die Ablehnung des weiblichen Körpers zugrunde liege. Beides seien Versuche, mit Entwicklungskonflikten fertig zu werden. Es gebe nach wie vor gesellschaftliche Stereotype, die Mädchen in hohem Maße belasten: etwa Pornographie, die den weiblichen Körper entwertet. Zu bedenken sei, dass die Jugendlichen in der Regel noch nicht über sexuelle Erfahrungen des angeborenen Geschlechts verfügten.

Schwierige Situation auch für Eltern

David Allison beschrieb in seinem Referat die schwierige Position betroffener Eltern: Sie können sich kaum öffentlich äussern, möchten solidarisch mit ihren Kindern sein, werden von Institutionen unter Druck gesetzt, allzu schnell als „konservativ“ abgetan und gedrängt, ihren „Trans“-Kindern gerecht zu werden.

Die Erfahrung zeige: Zweifel der Eltern werden bei der Beratung nicht gesehen. Eine Überweisung an Kliniken werde in der Regel nach zweistündiger Beratung durch Therapeuten ausgestellt. Eltern mahnten dagegen an eine ergebnisoffene Beratung, wünschten sich die Einbeziehung in Form einer Familientherapie.

Und wie verhält sich die Politik in Deutschland? Derzeit können sich Kinder ab 14 mit freiwilliger Beratung entscheiden, welches Geschlecht sie annehmen möchten. Diskutiert werde ein neues Gesetz, nach dem die Kosten der Transition von Krankenkassen übernommen werden sollen.

Selbst eine Abschaffung des Mindestalters von Operationen werde geprüft, die Informationen auf den Seiten des Bundesministeriums für gesundheitliche Aufklärung („Bin ich transgeschlechtlich?“) seien „hochmanipulativ“. Solveig Senft sprach sich auch deutlich gegen eine Tendenz aus nach der in Schulen zunehmend eine grössere Zahl von „Unisex“-Toiletten, eben auch für „Trans-Jugendliche“, eingeführt werden ohne Rücksprache mit Frauen und Mädchen, da gehe ein „Schutzbereich“ für Mädchen verloren.

Intensive Beratung im Vorfeld wichtig

Die abschliessenden Forderungen der Elterninitiative waren: Eine erforderliche intensive Beratung im Vorfeld der Entscheidung, ein Verbot von „Pubertätsblockern“, ein Verbot der Klinik-Werbung für Transitions-Operationen, ein politischer Schutz von Minderjährigen erst bei Erwachsenen ab 25 sei die Gehirnentwicklung abgeschlossen und eine kognitive Entscheidungsfähigkeit und Zielorientierung liege vor, die zu einer selbstbestimmten Entscheidung über das weitere Leben führen könne.