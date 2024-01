Das Team der Volkshochschule Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen kann mit recht stolz sein. Mehr als 3600 Teilnehmer in rund 400 Kursen zeigen. dass die Bildungseinrichtung nach der Corona wieder voll da ist. Ob Sprachen, Reise, Gesundheit oder Vorträge, die VHS freute sich im Herbst/Winter über volle Veranstaltungsräume. Im neuen Programm für Frühjahr und Sommer 2024 setzen Claudia Maier und ihre Mitstreiterinnen voll auf das Motto Kreativität und bieten den Menschen aus der Region ein umfangreiches Angebot mit rund einem Viertel komplett neuer Programmpunkte an. Zudem wird mit der Dachterrasse des Alten Postamts in Blaubeuren ein neuer, vielversprechender Veranstaltungsort eingeweiht.

Wie VHS-Leiterin Claudia Maier bereits im vergangenen Jahr angekündigt hat, hat die Volkshochschule Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen das vergangene Jahr besonders genutzt, um sich zukunftsfähig und organisatorisch neu aufzustellen. Das hat nicht nur Neuerungen im Erscheinungsbild der VHS mit sich gebracht, sondern auch neue Gesichter im Team.

„Wir blicken auf ein erfolgreiches Herbst-Winter-Semester zurück, in dem knapp 80 Prozent der geplanten Kurse stattfanden. Damit haben wir das Delta - verursacht durch die Pandemie - überwunden“, sagt Claudia Maier. Die positive Semesterbilanz sei besonders auch vor dem Hintergrund der steigenden Lebenshaltungskosten sehr erfreulich - ein Zeichen, dass die Menschen auch weiterhin Geld für Bildung ausgeben. Besonders erfreulich sei aber, dass sich dieser positive Trend fortsetze und schon jetzt sehr viel Interesse am neuen Programm und den Kursen besteht.

Tag der offenen Gärten geplant

Wie im vergangenen Jahr gibt es auch heuer wieder ein Themenspecial. „Wir wollen uns ja mit Kreativität beschäftigen und haben uns überlegt, dass wir den ersten Tag der offenen Gärten in der Region veranstalten wollen“, sagt Claudia Maier. Deshalb hat das Team passionierte Gärtnerinnen und Gärtner in der Region angesprochen, die ganz unterschiedliche Garten besitzen und bereit sind, ihr privates Gartentor zu öffnen und Interessierte hereinzulassen.

„Wir sind in unterschiedlichen Gemeinden in unserem ganzen Einzugsgebiet unterwegs. Das ist das Schöne, dass es eben nicht nur Laichingen oder nur Blaubeuren gibt, sondern wirklich überall -von Amstetten bis Schmiechen.“ Dabei wird es Gemeinschaftsgärten geben, solche mit Permakultur und naturbelassene Gärten mit altem Wuchsbestand. Das Team sei sehr gespannt, wie das Angebot angenommen werde.

Wie gewohnt gibt es Führungen durch Gemeinden

Klassiker wie den Bereich Regionalgeschichte werden natürlich mit neuen Führungen in Blaubeuren und Schelklingen, Berghülen und in Heroldstadt fortgeführt. „Hier haben wir uns jetzt einfach neue Themen, Schwerpunkte überlegt und es wird wieder Führungen geben. Zum einen haben wir versucht auch da im Bereich Gesellschaftspolitik, Kreativität als Thema ganz unterschiedlich zu betrachten, philosophisch, historisch, als Zukunftskompetenz, wie ich schon gesagt habe.

Deshalb gibt es auch die Werksführung, die zu Mercedes in die Factory 56 geht, sie steht unter dem Zeichen Kreativität und Hightech.“ Aber auch zur Fußball-EM gibt es Programmpunkte. Nils Petersen, ehemaliger Profifußballer vom SC Freiburg kommt nach Laichingen und berichtet über Sein und Schein im Fußballsport.

Umwelt und Natur bleiben Thema

Vielerlei Angebote gibt es auch wieder im Bereich Umwelt und Natur - vom Heizen bis hin zur nachhaltigen Energiegewinnung. „Wir haben uns beworben und wurden ausgewählt, einen sogenannten Klimafit-Kurs zu veranstalten. Das ist ein Kursprogramm, das entwickelt wurde deutschlandweit ehemals initiativ von der Bundesregierung und dient einfach dazu, dass man Bürgerinnen und Bürgern aber auch Unternehmen und Einrichtungen klima-fit macht.“

Der Kompaktkurs beinhaltet ein Zertifikat, das am Ende von Bürgermeister Klaus Kaufmann in feierlichem Rahmen übergeben wird. Es sei ein spannendes Kurskonzept, bei dem jeder erfahren könne, was seine Gemeinde, seine Kommune im Bereich Klimaschutzmache, wie man sich persönlich einbringen, und vernetzen kann.

Viele Handwerkskurse im Angebot

Auch im Jahr 2024 geht die VHS wieder auf Tour. Als Höhepunkt am Weltfrauentag hat sich das Team überlegt, dass die Kunstfahrt in die Staatsgalerie nach Stuttgart geht und die Teilnehmer sich dort mit Modiglianis Frauenbildern beschäftigen können.

„Im letzten Semester, hatten wir nach der Pandemie erstmals wieder Busse gechartert für die Kunstfahrt und für eine Werksbesichtigung und beide Fahrten waren ausgebucht. Davor hatten wir die Strecken immer als Eigenanreise oder mit der Bahn zurückgelegt. Besonders letzteres hat schlecht geklappt. Deshalb hat es mich jetzt sehr gefreut, dass die Leute wieder bereit sind und gerne bei unseren Busfahrten mitfahren wollen.“

Handwerklich wird ebenfalls wieder einiges geboten. Nähen, Motorsägenkurs, Drechseln (neu im Programm), Messerschmieden, Tortenbacken und noch vieles mehr findet sich im neuen Frühling-Sommer-Semester der VHS. Die Formulierung „für jeden und jede etwas dabei“ ist hier keine abgedroschene Floskel, sondern Programm.

Wie einfach man alten Möbeln neues Leben einhauchen kann, das hat unsere Reporterin im Selbstversuch beim Upcycling herausgefunden.

„Wir haben endlich wieder jemand gefunden zum Thema Drechseln und bieten da einen Schnupperkurs an. Das ist ganz schön, weil das auch wirklich ein Thema, das schwer zu bespielen ist, weil man braucht ja da die Ausstattung dann auch für eine Gruppe“, freut sich Maier.

Hier befindet sich der neue Schulungsraum

Ein weiterer Höhepunkt des Jahres wird die Eröffnung eines neuen „Schulungsraumes“ sein. Die Dachterrasse des alten Postamts in Blaubeuren soll künftig als Veranstaltungsort für Kurse und Events dienen. Zur Eröffnung der Dachterrasse veranstaltet das Team der VHS einen brasilianischen Abend, mit brasilianischer Küche, mit Häppchen und Getränken. „Wir möchten jeden einladen zu kommen, sich ein bisschen verwöhnen zu lassen, gute Musik zu hören und nette Gespräche zu führen“, erklärt Katrin Tjarks, unter anderem verantwortlich für den Gesundheitsbereich.

Bisher wurde die Dachterrasse aufgrund fehlender Möblierung und Beschattung nicht genutzt. Mit Hilfe eines Fördermittelprogramms des Landes soll nun ein Sonnensegel, Stühle und eine Begrünung den Bereich „wohnlicher“ machen. „Gerade unsere Yogakurse im Sommer sind an der Fläche sehr interessiert. Von der Lage her, ist es eigentlich perfekt, weil die Terrasse nach hinten gelegten ist und man nicht den Straßenlärm hat“, so Karin Tjarks. Je nach Wetter können die ersten Kurse die Dachterrasse schon im Frühjahr nutzen, die offizielle Eröffnung ist am 8. Juni. Neben Yoga könnten dort auch Lesungen oder Sprachcafés stattfinden.

Diese neuen Kurse gibt es

In den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Bewegung gibt es, neben dem bewährten Programm, einige neue Höhepunkte - auch in anderen Gemeinden. In Kooperation mit dem Schelklinger Freibad-Verein, der die Geräte zur Verfügung stellt, wird es dort Aqua-Cycling-Kurse geben.

Neue Zumba-Kurse wird es in Amstetten geben und die Outdoor-Kurse mit Bewegung in der Natur führen durch die ganze Region. „Hier konnten wir unser Tätigkeitsgebiet auch noch weiter ausdehnen. Wir wollen damit unseren Nutzern entgegenkommen und Fahrstrecken verkürzen“, erklärt Claudia Maier. auch so ein bisschen

Was die Kursleiter angeht, ist die VHS gut aufgestellt, zwar gibt es immer mal wieder Wechsel, davon profitiere aber auch das Kursangebot. Aktuell sucht das Team von Claudia Maier Kursleitungen für das Kinderschwimmen in Blaubeuren und für Pilates in Laichingen und Merklingen sowie im gesamten Bereich für den Kurs „Deutsch als Fremdsprache“.