Im Auftrag der Dualen Systeme ist Veolia seit dem 1. Januar 2024 für die Abfuhr und Sammlung der Gelben Säcke im Alb-Donau Kreis zuständig. Bedauerlicherweise komme es seit vergangener Woche zu Verzögerungen bei den Sammeltouren, heißt es vom Unternehmen. Große Abfallmengen und Bauernproteste stellen Entsorger vor Probleme. Bereits zwischen den Jahren sorgten liegengebliebene Gelbe Säcke (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete) für Unmut in Laichingen und Umgebung.

Aktuell stellen deutlich erhöhte Sammelmengen die größte Herausforderung dar. Aufgrund der vorgeschriebenen gesetzlichen Arbeitszeiten konnten die Touren dann nur teilweise wieder aufgenommen und nicht zu Ende gefahren werden.

„Außerdem haben die Bauernproteste in der vergangenen Woche dazu geführt, dass Mitarbeitende den Betrieb nicht erreichen konnten oder Entsorgungsfahrzeuge blockiert wurden“, erklärt Doris Brand, Betriebsleiterin am Veolia-Standort in Ulm, und fügt an „Wir bedauern die Verzögerungen und entschuldigen uns bei den Bürgerinnen und Bürgern für die entstandenen Unannehmlichkeiten.“

Bis Samstag soll alles weg sein

Veolia werde in dieser Woche alle zur Verfügung stehenden Kapazitäten nutzen, um noch ausstehende Sammeltouren trotz des Wintereinbruchs in Süddeutschland bis zum 20. Januar 2024 nachzufahren. Alle folgenden bekannten Abfuhrtermine und der Turnus der Sammlung sollen sich dadurch nicht verändern. Bei Rückfragen können sich Bürgerinnen und Bürger telefonisch an die kostenfreie Service-Hotline 0800/0785600 wenden.

Schon in den vergangenen Tagen hatten Bürger von der Laichinger Alb beispielsweise in Westerheim angemahnt, dass die Gelben Säcke am Montag nicht abgeholt worden waren. Zudem war die vorgenannte Hotline für manche Bereiche im Alb-Donau-Kreis nicht erreichbar. Dieses Problem ist mittlerweile aber behoben. Für Westerheim sollen die Säcke nach Informationen eine aufmerksamen Leserin der Schwäbischen Zeitung spätestens zum 20. Januar abgeholt sein.

Von Gelben Tonnen und Gelben Säcken

Gemäß Systembeschreibung und Rücksprache mit dem Auftraggeber Reclay möchte Veolia noch einmal informieren, dass die Entleerung von Gelben Tonnen außerhalb der Gemeinden Heroldstatt, Nellingen und Westerstetten kein Bestandteil der Entsorgungsdienstleistungen ist und diese Tonnen somit von Veolia nicht entleert werden dürfen. Die Sammlung der Leichtverpackungsabfälle ist für die Gemeinden im Alb-Donau Kreis über Gelbe Säcke vorgesehen.

Veolia sammelt die Abfälle aus Leichtverpackungen im Auftrag der Dualen Systeme über den Gelben Sack im Alb-Donau-Kreis. Die Abholung der Gelben Säcke erfolgt in einem 14-tägigen Rhythmus beziehungsweise in einem vierwöchigen Rhythmus in Kommunen mit Gelben Tonnen.

Leichtverpackungen, Verpackungsfolien und Styropor dürfen über den Gelben Sack entsorgt werden und müssen nicht zu den Recyclinghöfen gebracht werden. Haushaltsübliche Mengen an Leichtverpackungsabfällen dürfen somit auch von Gewerbetreibenden über den Gelben Sack entsorgt werden. Transport- oder Verkaufsverpackungen sind hiervon ausgenommen.