Verregnete Leinenwebertour reißt Minus in Vereinskasse

Das ist überraschend: Trotz des heftigen Regens am Sonntag war die Leinenwebertour 2014 erfolgreicher als die Ausgabe vom Vorjahr. 103 Radler starteten bei der vom MSC Laichingen organisierten Veranstaltung; 2013 waren es nur 59 gewesen. Unter dem Strich fällt die Bilanz trotzdem mies aus, denn der MSC hatte eigentlich mit etwa 800 Radlern gerechnet.

Der Verein bekommt dies nun vor allem in seiner Kasse zu spüren: Die Organisatoren gehen von einem Minus in Höhe von 5000 Euro aus. Anlässlich der 30. Leinenwebertour hatten sie sich für die Teilnehmer etwas Besonderes ausgedacht: Jeder durfte sich über ein Handtuch freuen. „Weil wir mit 800 Startern gerechnet hatten, haben wir 800 Handtücher gekauft“, sagte MSC-Kassier Jürgen Dukeck. Dieses Minus müsse der Verein nun bei anderen Aktionen ausgleichen, beispielsweise beim Christbaumverkauf im Dezember. „Da müssen wir einige Christbäume verkaufen“, sinnierte Dukeck. „Aber da müssen wir jetzt durch.“

Radeln im Regen aus Solidarität mit MSC

Hätte es mehr Radler vom Kaliber eines Bertold Bengels gegeben, würde das Minus wohl nicht so hoch ausfallen. Der Laichinger radelte kurz vor 11 Uhr zur Daniel-Schwenkmezger-Halle, um sich dort als letzter Teilnehmer anzumelden – für die 20 Kilometer lange Familientour. „Wenn ein Verein meiner Heimatstadt eine solche Veranstaltung organisiert, muss ich ihn unterstützen“, betonte der Lehrer. Ihm war es wichtig, ein Signal zu setzen und zu verhindern, dass der MSC die Tour absagt.

Doch soweit sollte es trotz des Dauerregens nicht kommen. „Der Imageverlust wäre gewaltig gewesen“, sagte Jürgen Bühle, Hauptorganisator der Fahrradtour. Schließlich findet die Leinenwebertour schon seit 30 Jahren statt. Eine Absage wäre aber auch zu kurzfristig gewesen, ergänzte er. Die MSC-Mitglieder hätten schon im April die erforderlichen Genehmigungen bei den Behörden eingeholt, um die Tour teilweise auf öffentlichen Straßen veranstalten zu können. Außerdem seien dem MSC schon seit Längerem Anmeldungen für die 206 Kilometer lange Marathonstrecke von Teilnehmern aus Norddeutschland und der Schweiz vorgelegen. „Sie sind schon am Samstag nach Laichingen gekommen“, erklärte Jürgen Bühle.

Lob für Engagement des MSC

Lob hatten die beiden Teilnehmer dennoch für den MSC übrig, der die Veranstaltung trotz des schlechten Wetters organisierte. „Hut ab vor so viel ehrenamtlichem Engagement“, sagte Andrea Duffner-Hauf. Der Aufwand müsse enorm sein, ergänzte sie.

Und damit hatte sie recht: Allein am Sonntag in der Früh waren lange vor dem Start um 5.30 Uhr zahlreiche Helfer im Einsatz. In der Daniel-Schwenkmezger-Halle waren es bis zu 20 Ehrenamtliche; hinzu kamen insgesamt 35 Helfer, die an den fünf Verpflegungsstationen standen und die Radler mit Essen und Getränken versorgten.

An den Start gingen auch Teilnehmer der Aktion Move, die vor vier Jahren von Rad-Olympiasieger Uwe Peschel und der „Schwäbischen Zeitung“ ins Leben gerufen worden war, um den Menschen in der Region das Rennradfahren näher zu bringen. 80 Kilometer hatte beispielsweise Peter Musch aus Erolzheim (Landkreis Biberach) zurückgelegt, als er kurz vor 12 Uhr am Ziel ankam. „Es war nass, sehr nass“, sagte er augenzwinkernd. Weshalb er trotzdem über die Alb radelte? „Wenn ich mir etwas vornehme, dann mache ich es auch“, betonte er.

Zweite Teilnahme, zweites Mal Regen

Vier Move-Radler waren eigens aus der Bodenseeregion angereist; sie verzichteten aber darauf, sich auf ihrer Räder zu schwingen. „Wir wären gerne gefahren. Es ist sehr schade“, sagte Hans-Dieter Längin aus Eriskirch. Besonders ärgerlich für das Quartett: Schon im vergangenen Jahr hatten die Radler die Anreise auf die Alb in Kauf genommen, und schon damals spielte das Wetter nicht mit. „Es ist nicht gut für die Motivation, wenn man im Regen startet“, erklärte Hans-Dieter Längin. Entsprechend froh sind er und seine Mitstreiter, dass der MSC Laichingen die Leinenwebertour auch im nächsten Jahr wieder stemmen will. „So haben wir 2015 eine weitere Chance mitzumachen“ – vorausgesetzt, es regnet nicht...