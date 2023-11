Urteil im Laichinger WG-Mord-Prozess ist rechtskräftig

Das Landgericht Ulm hatte am 6. April einen 24-Jährigen wegen Mordes in Tatmehrheit mit Körperverletzung zu lebenslanger Freiheitsstrafe als Gesamtstrafe und eine 27-Jährige wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Gegen dieses Urteil hatten die Angeklagten Revision eingelegt. Der Bundesgerichtshof verwarf am 15. November 2023 die Revisionen durch Beschluss als unbegründet. Damit ist das Urteil rechtskräftig. Das teilt eine Sprecherin des Ulmer Landgerichts mit.

Das Gericht hatte folgendes als erwiesen angesehen: In einer Nacht Anfang Juni 2022 kam ein Mitbewohner der beiden Angeklagten in der Wohngemeinschaft in Laichingen zu Tode, nachdem er schwerste Misshandlungen durch den 24-Jährigen erlitten hatte und von diesem schließlich erwürgt worden war. Der 24-Jährige handelte, weil ihn die 27-Jährige, seine Lebensgefährtin, durch Lügen und Manipulationen gegen den Mitbewohner aufgehetzt hatte.

Obwohl die 27-Jährige bemerkte, dass der 24-Jährige den Mitbewohner über mehrere Minuten in lebensbedrohlicher Weise misshandelte, griff sie nicht ein, was ihr leicht möglich gewesen wäre. Der Prozess hatte unter der Laichinger Bevölkerung sehr viel Aufmerksamkeit erregt und die Besucherränge des Schwurgerichtssaals waren oft Verhandlungstagen voll besetzt.