TSV Berghülen misst sich mit SGMMM

Auch wenn die Teams aus der Kreisliga B Alb noch mit einer gewissen Restmotivation in den letzten Spieltag vor der Winterpause gehen wollen, sorgt die Wettervorhersage für mächtig viele Fragezeichen vor dem Spieltag am Samstag (14.30 Uhr). Der TSV Berghülen bräuchte auf jeden Fall einen Heimsieg im Derby gegen die SGM Machtolsheim/Merklingen, so auch die SGM Nellingen/Aufhausen im Heimspiel gegen den FC Blautal. Der SV Westerheim II will im Verfolgerduell den TSV Einsingen in die Schranken weisen.

SV Westerheim II

Nach dem 2:0 gegen den FC Blautal ist der SV Westerheim II in der Fußball-Kreisliga B Alb wieder in Angriffslaune und will die Partie am Samstag (14.30 Uhr) gegen den TSV Einsingen auf jeden Fall absolvieren. „Wir haben die Chance, wieder auf Tuchfühlung zu gehen und wollen das auch nutzen. Wir sind gut drauf und wollen gewinnen“, sagt Abteilungsleiter Stephan Goll. Zu Gast im Verfolgerduell ist dabei der TSV Einsingen. „Einsingen ist nur einen Punkt hinter uns und hat einige gute Spieler in seinen Reihen. Deshalb schauen wir natürlich in den Rückspiegel“, fügt Goll hinzu.

TSV Berghülen und SGM Machtolsheim/Merklingen

Damit der SVW (27 Punkte) vielleicht einen Schritt nach vorne machen kann, braucht es aber auch den einen oder anderen Ausrutscher der Teams aus Ballendorf (34 Punkte), Berghülen (33 Punkte) und Nellingen (33 Punkte). Die schwerste Aufgabe hat dabei wohl der TSV Berghülen vor sich, der im Derby die SGM Machtolsheim/Merklingen empfängt. Nach der Niederlage in Ballendorf war auch das 2:1 der Berghüler in der vergangenen Woche in Herrlingen eine große Herausforderung, sodass es am Sonntag ebenfalls ziemlich interessant wird. Die SGMler gehen mit drei Siegen im Rücken in die Partie und haben nach der 3:6-Niederlage im Hinspiel noch einiges gut zu machen.

SGM Laichingen-Feldstetten

Die SGM Laichingen-Feldstetten hatte nach der abgesagten Partie in Merklingen in der vergangenen Woche nochmals Zeit, in sich zu gehen und die Suche nach einem neuen Trainer zu finalisieren. „Da gibt es aber noch nichts Neues“, hält sich Ismet Sayimoglu von der Abteilungsleitung bedeckt „Aber wir haben noch ein Spiel, und wir wollen natürlich nicht als Tabellenletzter in die Winterpause gehen.“ Dazu bräuchten die SGMler aber einen Heimsieg gegen den SV Hörvelsingen.

SGM Nellingen/Aufhausen

Für die SGM Nellingen/Aufhausen war der erste Tabellenrang nur eine kurze Phase, da dieser überraschenderweise durch das 3:3 in Göttingen wieder weg war. Gleichzeitig war dies der erste Punktverlust gegen ein Team aus dem hinteren Tabellendrittel. Verzagen brauchen die SGMler aber nicht, müssen gegen den FC Blautal aber nochmals alles in die Waagschale werfen, um nicht die nächste böse Überraschung zu erleben.

Der 15. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Alb in der Übersicht (Samstag, 14.30 Uhr)

SGM Laichingen-Feldstetten - SV Hörvelsingen, TSV Berghülen - SGM Machtolsheim/Merklingen, SV Tomerdingen - TSV Herrlingen, SG Langenau - SV Ballendorf, SV Westerheim II - TSV Einsingen, SGM Nellingen/Aufhausen - FC Blautal, SC Lehr - SV Göttingen.

