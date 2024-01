Laichingen

TSV Albeck gewinnt den „MYGYM-Cup“

Laichingen / Lesedauer: 2 min

Das Team des TSV Albeck freut sich über den Turniersieg. (Foto: fabi )

Mit dem TSV Albeck als Sieger beim Frauenhallenfußballturnier endet auch der Hallenfußballmarathon des TSV Laichingen in dieser Fußballsaison. Am letzten Turniertag herrschte nochmals ordentlich Stimmung auf den Rängen in der Laichinger Jahnhalle, an dem Serienmeister SV Jungingen enttäuschte und Letzter wurde.