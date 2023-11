Die Daniel-Schwenkmezger-Halle: voll; der Cube: voll; alleine der Außenbereich der diesjährigen „Respektra“ musste sich dem Wetter ein wenig geschlagen geben. Alles in allem zeigten sich jedoch Aussteller und die veranstaltende Wirtschaftsvereinigung Laichingen(WVL) mit der Resonanz auf ihre Herbstmesse hochzufrieden. „Das ist eine der besten Respektra-Messen, seit wir dieses Event veranstalten“, freute sich Harry Titos, Vorstand der WVL bereits am Sonntagnachmittag als immer noch mehr Menschen durch die Reihen der Aussteller spazierten und sich über die Leistungsfähigkeit und das Angebot der Betriebe auf der Laichinger Alb informierten.

Insgesamt kamen mehrere tausend Menschen an den zwei Tagen in die Leinenweberstadt zur diesjährigen „Respektra“. Selbst als die Messe sich am Sonntag zu Ende neigte, strömten immer noch zahlreiche Besucher durch die Reihen der Stände und ließen sich von den Fachleuten über konkrete Fragen beraten, hielten ein Schwätzchen oder nahmen an dem vielfältigen Programm teil. Auch die Vorträge, die mit Themen von sozialer Vorsorge über E-Bikes bis hin zum 3D-Druck abwechslungsreiche und informative Informationen boten, sorgten für vollbesetzte Stuhlreihen im Vortragsbereich.

Sehr gut besucht, aber nicht überfüllt

Seit 1993 veranstaltet die WVL die Respektra. Der Begriff „Respektra“ ist ein Wortspiel und steht für das regionale Spektrum der Gewerbetreibenden auf der Laichinger Alb. Unternehmen aus den Branchen Handel, Handwerk, Dienstleistung, Gastronomie und Industrie stellen den Besuchern ihre Leistungsvielfalt vor. Auch in diesem Jahr waren wieder mehr als 40 Aussteller auf der Messe zu Gast.

Ralf Schiffbauer, seines Zeichens in Doppelfunktion als Projektleiter der Wirtschaftsvereinigung und einer der Vorsitzenden der Volksbank Alb zeigte sich über den Erfolg der Messe sehr erfreut. „Die Messe ist genau richtig besucht, es kommen viele Menschen, ist aber nicht zu voll, als dass es ungemütlich wäre durch die Reihen zu schlendern. Man hat Zeit, sich zu informieren und muss an den Ständen nicht lange warten.“ Am Stand der Volksbank konnten die Besucher beim Ringewerfen ihre Geschicklichkeit beweisen.

1 von 16

Großen Andrang gab es auch am Stand des Bikecenter-Alb. Die präsentierte neben einer Menge an Ausrüstung schon neue Modelle von Fahrrädern und E-Bikes für die kommende Saison. Auch Pierre Zinsmeister, der mit seinen Triumph-Motorrädern die Besucher im Eingangsbereich der Daniel-Schwenkmezger-Halle begrüßte, war mit der Veranstaltung sehr zufrieden.

„Obwohl es jetzt nicht unbedingt das Wetter zum Motorradfahren ist, schauen sich viele unsere Modelle an und wollen auch in unseren Showroom nach Heroldstatt kommen. Für uns ist die Messe eine gute Möglichkeit, mit zukünftigen Kunden in Kontakt zu kommen.“ Zinsmeister, der seine Triumph-Niederlassung erst in diesem Jahr eröffnet hat, kann er zufrieden sein, denn das glänzende Chrom der Bikes im Vorraum zog Motorradfans von acht bis achtzig Jahren an. Zudem wurden er und sein Team erst kürzlich vom Stammhaus der Motorradmarke zum erfolgreichsten Newcomer des Jahres 2023 gewählt.

Aussteller sind ebenfalls zufrieden

Während die Motorräder einen Platz im Trockenen gefunden hatten, kämpften draußen die Autos und Infoanhänger spätestens am Sonntag deutlich mit dem Regen. Doch besonders der interaktive Multimedia-Truck der Dachdecker und Zimmerer (beteiligt waren die Unternehmen Bauer, Baumann und Bachofer), welcher die Berufe innovativ vorstellten, zog die Jugend an. Ob das Wetter die Messe mehr positiv oder mehr negativ beeinflusst hat, da wollte sich WVL-Chef Harry Titos nicht festlegen.

Empfohlene Artikel Am Wochenende geht's los Gewerbemesse Respektra startet in Laichingen q Laichingen

„Zugegeben, für einen Teil der Aussteller im Freigelände auf dem Schulhof des Albert-Schweitzer-Gymnasiums war es wohl ziemlich ärgerlich, dass sie am Samstag, wegen des drohenden Sturms, einen Teil ihrer Zelte schon früher abbauen mussten und der teilweise heftige Regen am Sonntag die Besucher der Respektra eher ins beheizte Verpflegungszelt und die Ausstellungsflächen in den Gebäuden leitete. Aber alles in allem haben wir überwiegend gute Rückmeldungen von unseren Partnern bekommen.“ Zahlreiche Laichinger trotzen dem Wetter, besuchten die Stände im Außenbereich in Regenpausen und auch am Stand von Thomy’s Cocktails war immer etwas los.

Planungen für 2024 laufen

Nach der coronabedingten Pause der „Respektra“, habe sich die Wirtschaftsvereinigung schon Gedanken gemacht, wie die Messe fortgeführt werden soll. Spätestens jetzt, nach der Ausgabe 2023, ist für Harry Titos und seine Mitstreiter klar, dass es im kommenden Jahr wieder eine Auflage geben soll. „Nach der Messe starten wir sofort in die Planungen für das kommende Jahr. Vielleicht wird es dann einen virtuellen Messerundgang geben. Wir haben schon einige Ideen und geben den Termin, wenn er steht, schnellstmöglich bekannt.“