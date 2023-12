Im Mai erschien sein Sven Plögers Buch „Zieht euch warm an, es wird noch heißer!“, am Montag war er im ARD-Polittalk „Hart aber fair“ und am Donnerstag auf Einladung der VHS in der vollbesetzten Volksbankakademie Laichingen. Der ARD-Wetterexperte ist Meteorologe, Deutschlands beliebtester Wettermoderator „mit leidenschaftlicher Verpflichtung sich einzusetzen für den Klimaschutz“ und wohnt in Ulm.

Er erweist sich als Experte, der es versteht, sehr unterhaltsam ein profundes Fachwissen zu präsentieren, unterstützt durch Bildmaterial, und als Konsequenz alle zu entschiedenem Handeln aufzufordern und aufzuhören, sich die Welt schönzureden.

Zu Beginn seines Vortrags stehen Fakten: „2023 wird das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, die vergangenen acht Jahre waren die heißesten weltweit“. Bereits 1992, als er gerade mal 25 war, seien das bereits die Prognosen der Wissenschaftler gewesen. Auf der derzeit stattfindenden Weltklimakonferenz treffen sich erneut 80.000 Teilnehmende aus 195 Ländern, wiederum wurde die Konferenz um zwei Tage verlängert, um eine Abschlusserklärung mit nationalen Selbstverpflichtungen zu erzielen. Dennoch wirbt er für die Veranstaltung: „Wir müssen uns treffen.“ Der wirklich stattfindende Klimawandel könne nur global gelöst werden, zudem passiere im Hintergrund sehr viel, da sich eben auch Nichtregierungsorganisationen treffen und ein Netzwerken für gemeinsame Projekte stattfinde.

„Der Planet braucht uns nicht, aber wir brauchen ihn“

Die 100-Millionen-Einzahlung Deutschlands in einen weltweiten Klimafond, inzwischen seien 400 Millionen im Fond, müsse jedoch relativiert werden: Allein die Bewältigung der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 koste das 300-fache.

Die 2015 beim Pariser Klimaabkommen vereinbarte weltweit gültige Messlatte sei bei weitem verfehlt worden: In dieser Dekade sollte das „1,5 Grad-Ziel“ der Erderwärmung nicht überschritten werden, real seien wir bei 2,7 Grad. Plöger sagt:„Wir bleiben immer hinter den Forderungen zurück: Würden wir alle beschlossenen Stellschrauben anwenden, kämen wir zumindest auf 2,1 Grad“. Bisher sei zu konstatieren: „Wir sind viel zu langsam.“ Inzwischen mutmaße er, dass wir nicht reif genug seien für das Problem, obwohl wir das Potential hätten. Er stelle eine „kognitive Dissonanz“ fest: „Wir sagen A und machen B. Wir sprechen viel und agieren wenig.“ Klar zu konstatieren sei: Wir haben kein Wissensproblem, sondern ein Handlungsproblem.

Wir seien die erste Generation, die in Kauf nimmt, dass es ihre Kinder einmal schlechter haben sollen. Für Außerirdische wäre es unfassbar, dass kluge Menschen ihre Umwelt zerstören und unfair gegenüber nachfolgenden Generationen seien: „Der Planet braucht uns nicht, aber wir brauchen ihn“. Teile der jungen Generation dagegen agierten zu Recht mit entschiedenem Protest.

„Bis 2100 sind 95 Prozent der Gletscher weg“

Derzeit verbrauchten wir „Ressourcen von 1,8 Erden“. Wenn alle Weltbewohner leben würden wie die in den Industrieländern, „bräuchten wir drei Erden“, sagt Plöger.

Aus meteorologischer Sicht beleuchtete er die Dynamik und Wechselwirkung von Wetter und Klima auf der ganzen Erde: der Atmosphären, der Meeresströmungen, der Meerestemperaturen, des Jetstreams. So wirkten Veränderungen in den Alpen in ferner gelegenen Ballungsgebieten und Großstädten. Plöger: „Die Arktis macht’s uns im Moment nicht leicht“: Ihr Rückgang erfolge drei Mal so schnell wie die Forscher vor 20 Jahren vorhergesagt hätten. Er verdeutlicht durch Aufnahmen eines zurückgehenden Gletschers im Vergleich der Jahre 1937, 2000 und 2012. Drastisch sei die Folge: „Ein Gletscher, der weg ist, liefert kein Wasser“.

Nach Vorhersagen seien bis im Jahr 2100 „95 Prozent der Gletscher weg“. Da 60 Prozent des Rheinpegels aus Gletscherschmelze bestehe, seien die Auswirkungen auf das Transportwesen auf dem Rhein, auf die Grundwasserneubildung sowie auf die Lebewesen dramatisch. Die Gletscherschmelze habe zudem verheerende Auswirkungen auf die Landschaft der Gebirgsregionen: „Das Eis hält die Landschaft zusammen.“ Plögers Photos verdeutlichen die Dramatik eines extremem „Abrutschen der Landschaft“ am Beispiel des Grindelwaldgletschers. Frankreich habe 2022 aufgrund der Trockenheit seine Atomkraftwerke nicht mehr kühlen können und sei auf Stromimporte aus Deutschland angewiesen gewesen.

Die vielen Krisen führen zu Kontrollverlust

Im zweiten Teil seines Vortrags erklärt Plöger, warum die meisten Regierungen und viele Menschen in privatem Alltag wenig bis nicht handeln: „Statt Probleme anzupacken und die noch verbleibende Zeit zu nutzen, reden wir uns lieber die Welt schön. Helfen wird das niemandem, denn die Natur ist für unsere Wünsche taub, in ihr finden schlicht physikalische Prozesse statt.“

Evolutionär betrachtet, seien Menschen „Gewohnheitstiere“, die nicht zu früh aktiv werden wollen, erstmal abwarten und ihre Energie sparen. Mit der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021, dem Dürrejahr 2022 mit Wasserknappheit, massiven Waldbränden und Hitzewellen sei die Klimakrise inzwischen auch bei uns angekommen. Dennoch seien wir natürlich weniger betroffen als Burundi, Mali oder Bangladesh. Das Argument, Deutschland sei doch nur für zwei Prozent der Emissionen verantwortlich, sei nicht haltbar: „Deutschland steht weltweit auf Platz 7 der Emissionen, 188 Länder sind besser als wir.“ Würden alle Länder weltweit zwei Prozent einsparen, wäre das Ziel vielfach erreicht.

Geopolitisch würden sich Krisen in diesem Jahr überlagern, die Klimakrise rücke dadurch in den Hintergrund, da sie auf unserer Zeitskala über unsere Lebenszeit hinausweise. Dabei sei sie es, die alle anderen Krisen übertreffe. Die Finanz- oder Coronakrise sowie die Bewältigung der Kriege, könnten jedoch nicht sequenziell abgearbeitet werden. Die Anhäufung der Krisen führe zu einem gefühlten „Kontrollverlust“ und Ängsten bei den Menschen, die zum Ruf nach einem starken Mann führten und zu Populismus. Auf Deutschlands Beitrag auf der Technologieebene, etwa „grünen Wasserstoff“, setzt Plöger nur bedingt.

Das kann jeder einzelne ändern

Seine Konsequenz: „Die Gesellschaft muss eine weitere Stufe erklimmen. Wir müssen eine Haltung entwickeln, aus der wir Verantwortung ableiten und eine enkelfähige Welt ermöglichen.“

Wo müssen wir uns verändern? Jeder und jede einzelne solle den ganz persönlichen Fußabdruck ermitteln. Stellschrauben seien etwa Mobilität, Wohnen, Konsum, Müll- und Ressourcenvermeidung. Noch nie habe es weltweit so viele Flugreisen, Kreuzfahrten, Mengen an Plastikmüll gegeben wie 2023. Noch nie seien so viele SUV in Deutschland verkauft worden wie 2023. Dazu Plöger: „Warum müssen 3000 Kilogramm Blech zusammen mit 80 Kilo Mensch durch die Gegend fahren? Wie vielen Erdwällen begegnen Sie auf der Autobahn, wie viele Flußüberquerungen sind zu meistern?“

VHS-Leiterin Claudia Maier bedankte sich für einen aufrüttelnden, interessanten und unterhaltsamen Vortrag, der Zusammenhänge aufzeigte, verbunden mit einem Dank für die Unterstützung durch die Volksbank Laichinger Alb eG.