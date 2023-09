Laichingen

SV Feldstetten organisiert Kinderkleiderbasar

Laichingen / Lesedauer: 1 min

In der Delauhalle in Feldstetten findet am Samstag, 7. Oktober, von 10 bis 12 Uhr ein Kinderkleiderbasar statt.

Veröffentlicht: 14.09.2023, 11:13 Von: sz