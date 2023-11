Die Harfenistin Verena Meurers-Zaiser wird zusammen mit der Cellistin Regina Maria Brandner in der nächsten „Stunde der Kammermusik“ konzertieren. Diese findet am Sonntag, 3. Dezember, im Bürgersaal des Alten Rathauses statt.

Verena Meurers-Zaiser ist im Landkreis Traunstein aufgewachsen. Sie studierte das Fach Harfe an der Wiener Universität für Musik und darstellende Kunst in der Klasse von Adelheid Blovsky und deren Nachfolgerin Mirjam Schröder-Feldhoff. Sowohl ihr kleines als auch großes Diplom absolvierte sie mit „sehr gut - mit Auszeichnung“. 2016 war sie Stipendiatin des „Vereins der Freunde der Wiener Philharmoniker“ und erhielt ein Jahr später den ARTS-Kulturförderpreis der Stadt Traunstein. Weitere Preise bei verschiedenen Wettbewerben folgten, wie es in der Pressemitteilung des Veranstalters heißt. Neben ihrer solistischen Tätigkeit (Konzerte in Deutschland, Österreich und Frankreich) widmet sie sich zudem intensiv in diversen Besetzungen der Kammermusik. Als Orchestermusikerin wird sie regelmäßig als Aushilfe bei den Bad Reichenhaller Philharmonikern engagiert und konzertiert als Solistin mit verschiedenen regionalen Kammerorchestern, wie zum Beispiel mit dem Wasserburger Kammerorchester, 2022 mit dem berühmten Doppelkonzert für Flöte und Harfe von Wolfgang Amadeus Mozart. In der Laichinger Region ist Verena Meurers-Zaiser nicht unbekannt und hat unter anderem schon öfter bei Aufführungen des „Suppinger Gemischten Chores „ mitgewirkt. Mit ihrem virtuosen, filigranen Harfenspiel wusste sie stets die Zuhörer zu bezaubern, heißt es in der Mitteilung weiter.

Regina Maria Brandner erhielt im Alter von sechs Jahren die ersten Klavierstunden und wechselte drei Jahre später zum Violoncello. Sie studierte am Mozarteum in Salzburg und schloss danach ein Schulmusikstudium an der Musikhochschule in München ab. Immer schon bevorzugte sie kammermusikalische Besetzungen und bewegt sich breit gefächert und vielseitig durch die verschiedensten Bereiche der Musik. Improvisierend wirkt sie auch immer wieder im Bereich der Popmusik. In der Harfenistin Verena Meurers-Zaiser fand sie schon vor Jahren eine enge Kammermusikpartnerin. Die Matinee beginnt um 11 Uhr.