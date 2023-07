Motivation und Selbstdisziplin sind zwei Fähigkeiten, die für das Erreichen von Zielen von größter Bedeutung sind. Wie man diese trainiert, um sich auf seine Ziele zu fokussieren, erklärt Dennis Kohlruss, der stärkste Mann Deutschlands (Meister bei der deutschen Strongman–Meisterschaft 2021 und 2022), den Schülern an der Laichinger Anne–Frank–Real–Schule (AFR).

Ihr habt alle Möglichkeiten dieser Welt. Nutzt sie. Dennis Kohlruss

Dennis Kohlruss ist jüngst zu Gast an der Anne–Frank–Realschule und spricht dort mit Schülern der siebten und achten Klasse über seine Sportkarriere und wie er es schaffte, den Titel als stärkster Mann Deutschlands zu erreichen. Möglich ist das durch eine Förderung von der Jugendstiftung Baden–Württemberg und dem Programm „Mitmachen Ehrensache“, die Projekte in der Jugendarbeit unterstützen, wie Schulsozialarbeiterin Eva Newman erzählt. Sie sagt, es sei wichtig, dass die Schüler lernen „den inneren Schweinehund“ zu besiegen, sich Ziele setzten und zu versuchen, diese schrittweise zu erreichen.

„Ihr habt alle Möglichkeiten dieser Welt. Nutzt sie. Macht etwas, das euch wirklich Spaß macht und bleibt dran“, sagt Dennis Kohlruss zu den Schülern bevor er von ihnen mit einer Vielzahl an Fragen bombardiert wird. Er erzählt, dass er nach dem Hauptschulabschluss noch seinen Realschulabschluss nachgeholt habe. „Ich habe dann eine Lehre beim Baumarkt Praktiker gemacht und danach bei Bauhaus gearbeitet. In der Zeit habe ich auch mit dem Sport angefangen und irgendwann immer intensiver trainiert“, erzählt Kohlruss.

„Man muss auch mal abschalten“

Schließlich wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit und fokussierte sich voll und ganz auf den Sport. Aber er erzählt auch davon, dass er von seiner Familie, seinen Freunden und Bekannten zunächst viel Gegenwind bekam. Das sei immer so, erzählt Dennis Kohlruss. „Sie haben gesagt, dass ich damit aufhören soll, weil ich mich kaputt mache“, erinnert er sich.

Natürlich interessieren sich die Schüler auch für seinen Sport und sein Training. Dieses absolviere er dreimal in der Woche in verschiedenen Bereichen wie beispielsweise Cardio, aber auch in mentaler Stärke. Jeden Tag trainieren sei zu viel, erklärt er. „Man muss auch mal abschalten und frei im Kopf werden. Es ist wichtig, dass ihr euch auch Zeit nehmt und etwas macht, das für euch selbst ist.“

Es gibt immer Wege und Mittel, etwas zu erreichen. Dennis Kohlruss

Er erzählt auch vom Scheitern und von Rückschlägen, wie seinem Muskelriss. „Viele meinten, dass es das für mich war und einige freuten sich sogar darüber. Es war ein Rückschlag, aber es hat mich charakterlich stärker gemacht. Es gibt immer Wege und Mittel, etwas zu erreichen.“

Auch die Mädchen haben etwas gelernt

Im Anschluss geht es raus auf den Pausenhof, wo sich die Schüler an verschiedenen Geräten ausprobieren können. Während die Jungs gleich Feuer und Flamme sind und sich an den Gewichten probieren, scheinen die Mädchen zunächst zögerlich. Dann als die ersten von ihnen die Gewichte eine kurze Strecke tragen, sind auch sie begeistert.

Eva Neman erzählt nach den Präventionsworkshops der Schüler: „Sie waren so happy und haben ihn gefeiert wie einen Star. Es war richtig toll und ich hoffe, das war für sie ein guter Motivationsschub. Auch für die Mädchen war es interessant und sie haben gesehen, was auch sie schaffen können, als sie beispielsweise die Sandsäcke getragen haben.“