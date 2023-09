Stadtbücherei feiert Abschluss des Sommerleseclubs

Der Lese–Countdown in der Stadtbücherei Laichingen läuft. Mit dem Ende der Sommerferien nähert sich auch der Sommerleseclub seinem Finale. Am Donnerstag, 14. September, wird ab 17 Uhr in der Stadtbücherei gemeinsam mit dem Bauchredner Markus Winter gefeiert. Winter ist im Hauptberuf Arzt und hat sich mit der Kunst des Bauchredens einen lang gehegten Kindheitswunsch erfüllt. In internationalen Kursen und namhaften Lehrmeistern der Zunft hat er seine Fähigkeiten erweitert und gefestigt. Außerdem erhalten alle Kinder und Erwachsenen, die während der Ferien mindestens drei Bücher gelesen haben, eine Urkunde. Die Stadtbücherei bittet alle Teilnehmer, ihre Leselogbücher in den nächsten Tagen abzugeben. Auch werden die Leseleistungen der Sommerleseclub–Mitglieder mit Preisen prämiert. In diesem Jahr hatten sich knapp 100 Schüler zum Sommerleseclub angemeldet, von denen die meisten bis zum Ende durchgehalten haben. Ermöglicht wird der Sommerleseclub durch die Unterstützung der Sparkasse Laichingen.