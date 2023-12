So werden die neuen Buslinien im ADK angenommen

Ein Jahr ist es jetzt her, dass zusammen mit dem neuen Bahnhof Merklingen - Schwäbische Alb auch neue Buslinien oder zumindest neue Linienführungen an den Start gingen. Nun hat sich der Fachdienst Verkehr und Mobilität des Landratsamts des Alb-Donau-Kreises die Auslastung der verschiedenen Linien einmal angesehen und zieht ein erstes Zwischenfazit. Denn klar ist auch: Bis neue Verbindungen angenommen werden, können Jahre ins Land gehen.

Kathrin Schmidtke vom Fachdienst Straßen und Verkehr stellt klar, dass es nach einem knappen Jahr Betrieb schwierig sei, eventuelle Verbesserungen im Busverkehr wirklich hieb- und stichfest mit belastbaren Zahlen darzustellen. Dazu müsste es eigentlich regelmäßige Verkehrszählungen geben. Die jüngste Vollerhebung der Fahrgastnachfrage im Verbundraum des DING sei zwar in den Jahren 2021 und 2022 erfolgt. Jedoch liegen die Ergebnisse bislang noch nicht vor. Und außerdem gingen die neuen Buslinien erst mit der Eröffnung des Bahnhofs Merklingen am 11. Dezember 2022 an den Start, sodass sie ohnehin so gut wie keinen Niederschlag in der Erhebung finden.

Das ist nur eine Tendenz

Der Fachdienst Straße und Verkehr musste sich also etwas anderes einfallen lassen. Also forderte er eine sogenannte einfache Fahrgastzählung von den Betreibern der Buslinien ein. Das sind die Verkehrsunternehmen Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH, Süddeutsche Verkehrslinien GmbH & Co. KG und Robert Bayer GmbH.

Aber auch diese Fahrgastzählung gestaltete sich schwierig: Wie Schmidtke berichtet, habe der Fachdienst schriftlich und mehrfach mündlich bei den verantwortlichen Busunternehmen die Übersendung der Ergebnisse anmahnen müssen. Dieser Forderung hätten die Verkehrsunternehmen nur teilweise nachkommen können. Somit liegen vollständige Daten nicht für alle Linien vor. Dennoch habe man versucht, zumindest eine Tendenz herauszuarbeiten, sagt Schmidtke.

Zur Systematik

Die Auslastung der Linien wurde kategorisiert in „Sehr hohe Nachfrage“ mit mehr als 30 Fahrgästen pro Fahrt, „Hohe Nachfrage“ mit mehr als zehn Fahrgästen, „Mäßige Nachfrage“ (drei bis zehn Fahrgäste) sowie „Geringe Nachfrage“ mit bis zu zwei Fahrgästen. Außerdem wurde unterteilt nach Haupt-, Neben- und Schulverkehrszeiten sowie Schwachlastzeiten.

Als Hauptverkehrslinien gelten: 335 Münsingen - Laichingen - Merklingen, X340 Regiobus Bad Urach - Westerheim - Laichingen, 343 Bad Urach - Feldstetten - Laichingen, 350 Laichingen - Merklingen - Geislingen, X365 Laichingen - Blaubeuren, 36 Uni Ulm - Blaustein - Berghülen, 37 Ulm - Blaustein - Bermaringen sowie 38 Ulm - Blaustein - Markbronn.

Die der Verwaltung vorliegenden Daten zeigen demnach eine sehr starke Nachfrage zu den Schulzeiten. Zudem ist sei hohe Auslastung bei Fahrten von und zum Bahnhof Merklingen oder anderen Bahnhöfen in der Hauptverkehrszeit von 6 bis 9 Uhr und 11 bis 19 Uhr zu verzeichnen. Diese sei auch bei Fahrten vom Bahnhof Merklingen aus teilweise bis 23 Uhr gegeben. In Nebenverkehrszeiten vor 6 Uhr, 9 bis 11 Uhr sowie nach 19 Uhr und am Wochenende sei die Nachfrage in diesem Bereich akzeptabel mit drei bis neun Fahrgästen. Eine geringe Nachfrage sei nur bei wenigen Einzelfahrten in Tagesrandlagen und am Wochenende, insbesondere bei sonntäglichen Anmeldefahrten auf der Linie 350 zu verzeichnen.

Das sind die anderen Linien

Zu den Nebenverkehrslinien zählen die Linien: 333 Schelklingen - Hütten - Mehrstetten, 334 Schelklingen - Justingen - Heroldstatt - Laichingen, 351 Berghülen - Merklingen, 352 Berghülen - Laichingen, 364 Blaubeuren - Erstetten, 366 Blaubeuren - Berghülen, 367 Blaubeuren - Seißen (- Laichingen), 368 Blaubeuren - Weiler und 491 Merklingen - Scharenstetten - Nellingen.

Auch in diesen Verkehrsräumen zeigen laut Schmidtke die vorliegenden Zählungen - mit Ausnahme der Linien 351 und 491 - eine sehr große Nachfrage zu den Schulzeiten. Bei den sonstigen Fahrten in der Hauptverkehrszeit sei die Nachfrage mäßig stark. Nur eine geringe Auslastung sehe man in den Nebenverkehrszeiten. Zu allen anderen Zeiten, beispielsweise am Wochenende und nach 19 Uhr, sei die Nachfrage sehr gering (bis zu zwei Fahrgäste). Für die Anmeldefahrten bestehe nur selten oder nur in Teilstrecken Bedarf.

Als reiner Schülerverkehr gilt demnach die Linie 346 Laichingen - Westerheim - Hohenstadt. Auf ihr bestehe lediglich zu Schulzeiten Bedarf, zu allen anderen Zeitlagen sei keine nennenswerte Nachfrage erkennbar.

Das Fazit des Fachdienstes

Anders als bei den Linienbussen, seien die Fahrgastzahlen beim Rufbussystems ADKflex im Verkehrsraum Ehingen/Munderkingen gut dokumentiert und zeigten seit Einführung im Juli 2022 eine stetige Zunahme. Schmidtke dazu: „Dies zeigt, dass das Ziel, dass die flexible Rufbusse die Lücke im regulären Linienfahrplan füllen und vor allem in den Randzeiten das Mobilitätsangebot im ländlichen Raum verdichten und erweitern, erreicht wird.“

Fachdienstleiterin Schmidtke stellt klar, dass die vorliegenden Zahlen keine abschließende Aussage über Verkehrsverbesserungen zulassen. Sie spricht aber auch von einem Prozess, in dem sich der ÖPNV auf der Alb und an der Donau befindet. Sie stellt fest: „Die vorliegenden Ergebnisse der Fahrgastzählung zeigen, dass einige Strecken schon sehr gut von den Bürgerinnen und Bürger angenommen werden, so zum Beispiel die Linien zum Bahnhof Merklingen und die Linien des ADKflex. Andere Strecken müssen jedoch noch mehr in die Wahrnehmung der potentiellen Fahrgäste gerückt werden.“