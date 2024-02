So geht es weiter mit dem Laichinger Wald

Revierförster Alfred Daiber hat jüngst den Forsteinrichtungsplan für das kommende Jahr vorgestellt. Während viele Wälder im vergangenen Jahr extreme Schäden durch Sturm, Trockenheit oder Schädlingsbefall hinnehmen mussten, sind die Wälder auf der Laichinger Alb noch in gutem Zustand. Allerdings merken auch die Forstexperten, dass der Klimawandel auf der Hochfläche seinen immer mehr Einfluss hat. So wird immer mehr mit den verschiedensten Sorten Laubholz aufgeforstet. Die jüngste Fichtengeneration wird wohl noch genutzt werden, allerdings bereits mit 60 Jahren.

Gesamteinschlag von 7600 Festmetern

Alleine im Jahr 2023 geht der Forst von einem Gesamteinschlag von rund 7600 Festmeter aus. Davon sind bereits 5230 Festmeter verbucht. Die gute Nachricht dabei sei so Daibler: „Bisher haben wir nur 16 Prozent an zufälliger Nutzung durch Sturm- oder Käferholz. Wir sind bisher noch auf einer Insel der Glückseligen, wenn ich an andere Forstreviere denke. Da gibt es welche, die haben ihren Jahreseinschlag durch Wetter und Borkenkäfer verloren.“ Neben dem Holzeinschlag beschäftigt sich der Forst aktuell in den Laichinger Gemeindewäldern mit Pflegemaßnahmen und der Instandsetzung der Wege. Letztere seien vielerorts in einem guten Zustand und dort, wo etwas repariert werden müsse, kämen die Arbeiter gut voran.

Ein abschließendes finanzielles Ergebnis liege noch nicht vor, aber man sei sehr zuversichtlich, dass das Jahr gut abgeschlossen werden könne. 2023 sei eine „Supersaison für Energieholz“ gewesen. Bis in den Mai hinein seinen Kunden beliefert worden. Ferner kamen gerade beim Brennholz zahlreiche Neukunden hinzu. „Wir haben mehr als 3000 Festmeter bereitstellen können. Viele Neukunden kamen auch aus dem Umland, weil sie von den dortigen Wäldern nicht mehr bedient werden konnten“, so Daibler.

Durchwachsenes Forstjahr 2023

Das Jahr 2023 sei für den Wald sehr durchwachsen gewesen. Es habe eigentlich mit viel Niederschlag gut angefangen. „Das war gut für die Pflanzen und schlecht für den Käfer.“ Dann aber habe es sehr lange Trockenzeiten gegeben. „Das wiederum war gut für den Käfer und schlecht für die Pflanzen“, kommentiert Daiber. Generell seien alle Neuanpflanzungen der Trockenheit zum Opfer gefallen, die nicht gegossen wurden. Von den Gewitterstürmen sei die Alb aber großteils verschont geblieben. „Der Holzmarkt ist sehr sensibel und reagiert sehr schnell. Wenn es eine starke Käferprognose oder Sturmwarnung gibt, gehen die Preise in den Keller.“

Für Windräderbau ist bisher nur Privatwald in Laichingen und Machtolsheim betroffen. Insgesamt wurden hier rund 2,5 Hektar im vergangenen Oktober gerodet. Aktuell laufe der Wegebau für das Errichten der Windkraftanlagen, berichtet Daiber. Der kommunale Wald der Stadt sei durch den Bau der Anlagen nur im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen betroffen. So konnten zwei ehemalige Fichtenflächen an schlechten Standorten ebenfalls gerodet werden. Diese werden nun mit nachhaltigem Laubwald aufgeforstet. Dafür erhalte die Stadt zudem wichtige Ökopunkte. Ein Beispiel sei hier der ehemalige Schulwald, der von 1996 bis 2010 für die Ausbildung von Forstkräften genutzt wurde.

Viel Verbiss durch Rehwild

Bernhard Schweizer (LAB) wollte wissen, ob der Zaun um das Wildgehege in der Westerlau wieder hergestellt sei und wie das Waldklassenzimmer genutzt werde. Das Wildgehege sei für die dort lebenden Wildschweine wieder ausbruchssicher. Der äußere Zaun müsse aber noch an der einen oder anderen Stelle repariert werden. Allerdings kümmere sich das Bauamt bereits darum. „Das Waldklassenzimmer wird von den Schulen eher selten genutzt, aber Kindergärten sind teilweise die ganze Woche über da“, erklärte der Revierförster. Ferner fügte er an, dass die Feuerstelle in der Westerlau ebenfalls in einem guten Zustand sei und der Erhalt gar nicht so viel Aufwand verursache. Viel aufwändiger sei es, die Hinterlassenschaften der nächtlichen Trinkgelage aufzuräumen. Es gebe jedoch vorerst keinen Grund die Feuerstelle zu sperren, nur Zeitweise sei diese im Sommer wegen der Trockenheit stillgelegt gewesen.

Was sich verschlimmert hätte wäre Verbiss durch das Rehwild. Dies sei jedoch von Fall zu Fall verschieden. Der überwiegende Teil der Jagdbezirke habe das Problem im Griff. Es gebe aber drei, vier Jagdbezirke in denen das forstwirtschaftliche Gutachten darauf hingewiesen habe, dass sich wenig bis nichts verbessert habe. „Da müssen wir mit den Jagdpächtern nochmal in den Ring, die negativ aufgefallen sind“, sagt Daiber.

Holzeinschlag 2024 liegt bei 8000 Festmetern

Walter Striebel (CDU) regte an, dass Waldbegehungen wieder aufgenommen werden. „Die Begehung hat immer regelmäßig stattgefunden. Mit Corona ist sie dann ausgefallen. Das wäre doch gut, wenn wir das jetzt wieder einführen.“ Darauf entgegnete Daiber: „Wir bieten das auch gerne an. Gerade wenn es jetzt auch um das Totholzkonzept in Laichingen geht, wäre das ein interessanter Punkt, den wir draußen vorstellen können.“

Der Holzeinschlag für 2024 liegt bei rund 8000 Festmetern, also etwas höher als Vorjahr. „Wir versuchen damit die kleineren Defizite der Jahre zuvor auszugleichen und hoffen auf einen stabilen Holzmarkt.“ Zudem sind mehr Pflanzung vorgesehen. Die Fläche steigt von vier auf fünf Hektar und es werden rund 9300 Baumpflanzen gesetzt. Die Kultursicherung in diesem Jahr beträgt 20 Hektar, die Jungbestandspflege erstreckt sich auf 8,6 Hektar. Dieses Jahr gehen wir erstmals in die Flächen hinein, die damals der große Sturm „Lothar“ geworfen hat“, berichtet Alfred Daiber. Insgesamt rechnet der Forst im Jahr 2024 mit Erlösen von 576.000 Euro und Gesamtausgaben von rund 450.000 Euro - was ein sattes Plus von 120.000 Euro in Laichingens Stadtkasse spülen sollte.