So entsteht die Rock–Dein–Leben–Zeltstadt

Umgeben von langgezogenen grünen Hängen, gesäumt von dunklem Nadelwald und ab und zu einem kleinem Felsvorsprung liegt ein kleines Tal nördlich von Laichingen mitten auf der Schwäbischen Alb. Mitten drin eine lange gerade Asphaltbahn von der aus die Mitglieder des Laichinger Flugsportverein regelmäßig mit ihren Segelflugzeugen und den kleinen Motorflugzeugen in Himmel starten. Die Schwäbische Alb zeigt sich hier, die meiste Zeit des Jahres, von ihrer pittoresken Seite. Doch an diesem Wochenende ist ist einiges anders.

10.000 „Einwohner“ auf Festivalgelände

Denn nicht nur auf der Bahn, sondern auch daneben und rund um das Fliegerheim herrscht deutlich mehr Betrieb als sonst. Einmal im Jahr wird das ansonsten so ruhige Tal nämlich zum Treffpunkt der süddeutschen Deutsch–Rock–Szene und es entsteht eine Zeltstadt mit 10.000 Einwohnern. Drei Tage lang ist es dann rund um den Laichinger Flugplatz alles andere als ruhig.

Bis die ersten Gitarren aufheulen und die Gäste ihren Bands zujubeln können, ist aber noch einiges zu tun. Zahlreiche fleißige Hände sind schon eine Woche bevor der erste Ton aus den Boxen schallt am Werk. Vieles ist und bleibt auch bei einem großen Rock–Festival Handarbeit und so erinnert das Szenario zu Beginn des Aufbaus eher an die Württembergische Landesvermessung von 1818.

Es wird gepeilt, gemessen, Fluchtstäbe und Pflöcke werden eingeschlagen. Auf den kurzgemähten Wiesen werden Schnüre und Flatterband gespannt. Mit bunter Farbe werden die Grenzen zwischen Campingflächen, Parkplätzen, Essens– und Bühnenbereich und allen anderen Arealen markiert.

Bevor der Flugplatz in Laichingen gerockt werden kann, hat das RDL-Team noch einiges vorzubereiten. (Foto: Theresa Schiffl )

Übersichtskarte im Fliegerheim

Manuel „Wege“ Wegehaupt ist schon viele Jahre im Veranstaltung– und Event–Gewerbe unterwegs. Er ist auch in diesem Jahr extra wieder vom Bodensee auf die Alb gekommen, um die Vorbereitungen für das Festival umzusetzen. Die Übersichtskarte mit der Vogelperspektive des Tals, welche auf einem großen Tisch vor dem Fliegerheim klebt und auf der alle Bereiche eingezeichnet sind, braucht er nicht.

Wenn du das mal ein paar Jahre machst, lässt es Dich nicht mehr los. Manuel Wegehaupt

Er kennt mittlerweile jeden Meter im Tal und weiß, ohne auf die Markierungen zu schauen, wo die Essens– und Getränkestände hinkommen und wo die Merchandise–Buden platziert werden. „Wenn du das mal ein paar Jahre machst, lässt es Dich nicht mehr los“, kommentiert er seine Arbeit, während er seinen Blick konzentriert über das Areal schweifen lässt.

Mit der Zeit verinnerlicht sich der Ablauf

Wegehaupt braucht mittlerweile keine To–Do–Liste mehr, er hat den Ablauf im Kopf. Gerade fragt er sich mit einem leichten Stirnrunzeln, wo sein Markierungstrupp unterwegs ist. Aber seine Miene hellt sich sichtlich auf, als er am anderen Ende des Tales einen kleinen Lastwagen bemerkt, der auf die Hangars zufährt. „Die Winde des Flugsportvereins kommt rein. Das bedeutet, dass wir bald richtig loslegen können.“

Die ersten Aufbauarbeiten laufen nämlich schon, während der Flugbetrieb noch voll im Gange ist. Das bedeutet: Für Manuel Wegehaupt und seine Helfer sind zwei 30 Meter breite Streifen links und rechts der Startbahn absolut Taboo. Hier befindet sich der Gefahrenbereich für das Stahlseil der Winde welche die Segelflieger startet. Aber genau in diesem Korridor müssen auch ganz viele Festival–Bereiche aufgebaut werden — Teile des Bühnen, Erste Hilfe, Service– und Müllstation.

Hoffnung auf gutes Wetter

Der Aufbau läuft gut, nur kein Regen. Obwohl der Boden relativ robust und dem Festival eine Schlammschlacht bisher erspart blieb, ist Sonnenschein für die Moral doch deutlich besser, erklärt Manuel Wegehaupt. Doch der Wunsch wird in diesem Jahr schon am Wochenanfang, als die großen Lastwagen beladen mit Kilometerweise Bauzäunen auf das Gelände rollen, nicht erfüllt.

Nicht fehlen darf natürlich die Bühne, wo von Donnerstag bis Samstag diverse Bands auftreten. (Foto: Theresa Schiffl )

Bis zum späten Nachmittag schüttet es immer wieder wie aus Kübeln und auch in den nächsten Tagen bleiben Team und Gelände von teils heftigen Regenfällen nicht verschont. Doch die Helfer mühen sich redlich und so geht es mit einigem Grollen in Richtung des Wettergottes doch noch voran. Das Team hält seinen Zeitplan ein.

Viel Bürokratie im Vorfeld

Bevor es überhaupt dazu kommt, dass die Jungs und Mädels den ersten Bauzaun setzen können, gibt es seitenweise Genehmigungen einzuholen, Vereinbarungen zu treffen und neue gesetzliche Regularien ins Konzept einzuarbeiten. Das alles macht Timo Kicherer, der „Hausmeister“, wie er von vielen Crewmitgliedern mit einem Augenzwinkern genannt wird.

Es ist schon vieles im Vorfeld zu tun. Manuel Wegehaupt

Akribisch geht er auf dem großen Tisch, auf dem auch die Übersichtskarte klebt, seine Listen durch, hakt ab, was schon erledigt ist, und schaut was als nächstes kommt. „Es ist schon vieles im Vorfeld zu tun“, sagt er beim Umblättern bescheiden. Schon vor einigen Wochen hat er verkehrsrechtliche Anordnungen eingeholt, Beschilderungen organisiert und nicht zuletzt die Absprachen getroffen mit den Landwirten, die ihre Äcker zur Verfügung stellen.

Entscheidungen treffen im Minutentakt

Wenige Meter entfernt, im Fliegerheim, umgeben von Monitoren Computern und Druckern, sitzt Andreas Kamm, Hauptorganisator und Erfinder des „Rock Dein Leben“. Bei Ihm laufen alle Fäden zusammen. Im Minutentakt sind Entscheidungen zu treffen und Anfragen zu beantworten: Zutrittsbänder für Helfer — erledigt, Frage der Security — erledigt, Presseanfrage — erledigt.

Die Mitglieder motivieren sich gegenseitig und sogar einen Kuchen von ,Mama Kamm’ gab es, das hat die Stimmung sehr gehoben. Oliver Scheppner

Und obwohl das Arbeitspensum enorm ist, richtig gestresst wirkt Kamm nicht. Immer freundlich und lösungsorientiert, manchmal direkt geht er die Aufgaben an. Er muss es gar nicht sagen, das Festival macht er aus und mit Leidenschaft, das merkt jeder.

Mitglieder motivieren sich gegenseitig

Oliver Scheppner ist der Allrounder im Team im Vorfeld in der Organisation und beim Aufbau überall auf dem Gelände. Wenn irgendwo etwas klemmt, „Scheppi“ regelt das. Mit dem Ablauf in diesem Jahr ist er zufrieden. Die Crew habe eine tolle Leistung gezeigt, auch wenn das Wetter überhaupt nicht optimal war. Aber das Team sei eine große Familie. „Die Mitglieder motivieren sich gegenseitig und sogar einen Kuchen von ,Mama Kamm’ gab es, das hat die Stimmung sehr gehoben.“

Mittlerweile ist es Mittwochabend. Das vorher so beschauliche Tal hat sich enorm verändert. Mit viel Muskelkraft und, wo die nicht mehr reichte, dem Einsatz von schweren Maschinen, steht nun ein komplettes Festivalgelände mit Bühne, Backstage– und Securitybereich. Wohnmobilstellplätzen, Helfer–Camping und allem was dazugehört. Nur eines fehlt noch, die Musikfans, aber auch die stehen schon vor dem noch geschlossenen Einfahrtscheck, denn auch sie wollen jetzt mit ihren Aufbau starten.