Hunde sind schon lange Zeit an der Seite des Menschen zu finden. Sie werden als Schutz- und Hütehunde, Rettungshunde, Blindenhunde oder als Therapiehunde eingesetzt. Die Freunde auf vier Pfoten erweisen sich außerdem als verlässliche Begleiter im oft stressigen Alltag und verstehen Herrchen oder Frauchen auch ohne Worte.

Hundebesuch im Seniorenheim

Bei den Mitgliedern des Therapiehundeteams im Ehrenamt erfreuen die Hunde nicht nur ihre Besitzer und deren Familien. Das machen sie alle ehrenamtlich. Sonja Frey mit ihrem spanischen Wasserhund Pablo und Richard Hettrich mit Labradorhündin Ruby haben schon vier Mal die Bewohner im Seniorenzentrum der AWO in Nellingen besucht.

„Für mich ist es ein tolles und gutes Gefühl, die Menschen mit unserer Ruby zu erfreuen. Das tut nicht nur den Menschen, die wir besuchen, gut, sondern auch mir“, erzählt er. Nach einem schweren Schicksalsschlag für ihn und seine Frau sei die schwarze Hündin ein wahrer Seelentröster gewesen.

Bewohner erzählen von sich

Und genau das ist eine Stärke von Hunden: Allein ihre Anwesenheit, sie zu streicheln und dass sie sehr sensibel auf Emotionen reagieren, sind Gründe, warum sie sich so gut für die Tiertherapie eignen. Kollegin Sonja Frey sagt:

„Es ist wirklich faszinierend, wie wach manche Senioren dadurch werden. Sie erzählen dann auch viel von sich, aus ihrem Leben oder von eigenen Haustieren.“ Man kann also durchaus sagen: Hunde wecken auch den Geist und die Erinnerung. Schon Hildegard von Bingen, die für ihre Natur- und Heilkundekenntnisse bekannt ist, wusste: „Gib dem Menschen einen Hund und seine Seele wird gesund.“ Das ist auch die Überzeugung der Mitglieder des Therapiehundeteams.

Bisher konnten wir mit unserer Arbeit nicht so richtig loslegen. Da hat uns die Corona-Pandemie sehr ausgebremst. Wir konnten keine Ausbildungen für Therapiehunde anbieten und Einrichtungen wie beispielsweise Seniorenheime oder Kindergärten konnten wir ebenfalls nicht besuchen. Dunja Schultz

Dunja Schultz, die Vorsitzende des 2017 gegründeten Vereins, erzählt: „Bisher konnten wir mit unserer Arbeit nicht so richtig loslegen. Da hat uns die Corona-Pandemie sehr ausgebremst. Wir konnten keine Ausbildungen für Therapiehunde anbieten und Einrichtungen wie beispielsweise Seniorenheime oder Kindergärten konnten wir ebenfalls nicht besuchen.“ Derzeit habe der Verein zwölf Mitglieder.

Weiterbildung nach Schweizer Richtlinien

Für das weitere Training gehen die Mitglieder des Therapiehundetermins einmal im Monat mit den Hunden spazieren, tauschen sich aus und trainieren ihre Hunde in verschiedenen Bereichen. „Uns ist ein gutes und friedliches Vereinsleben sehr wichtig. Wir hatten kürzlich unsere Weihnachtsfeier und haben dieses Jahr schon einen Osterlauf organisiert oder eine Halloween-Party“, erzählt Dunja Schultz.

Neue Kurse im kommenden Jahr

Nun soll es im kommenden Jahr richtig losgehen. „Im Januar oder Februar wollen wir einen Infoabend für unsere neuen Kurse anbieten“, erklärt Schultz. Vor der Ausbildung werden die Hunde hinsichtlich ihrer Eignung und ob sie Menschen zugetan sind, bereits überprüft, so die Vorsitzende.

Ausbildungsinhalte:

Geschichte der tiergestützten Therapie

Erste Hilfe

Hygiene

Gesetze

Such- und Bringspiele

Kunststücke und Tricks

Die Ausbildung orientiere sich an den Richtlinien des Vereins Therapiehunde Schweiz, so Schultz weiter. Natürlich komme auch die Praxis nicht zu kurz. „Wir begleiten die Teilnehmer an Anfang zu Hospitationen, bis sie so weit sind, allein Besuche zu machen. Unsere Teams sind immer in Begleitung einer Person der Einrichtung, die die Bewohner kennt und hier unterstützen kann“, so Schultz.

Vorfreude und viele Ideen

Das Therapiehundeteam freut sich auf alle Fälle schon sehr darauf, wenn sie noch mehr Menschen mit ihren Hunden erfreuen können. Nun suche man noch Einrichtungen wie Kindergärten oder Seniorenheim, die sich über einen Besuch freuen. Ideen, wie man so eine Besuchsstunde gestalten könnte, gibt es jedenfalls schon jetzt viele. „Zur Weihnachtszeit kann man das sicher noch mit einer kleinen Singstunde verbinden oder eine Geschichte vorlesen“, meint Richard Hettrich.