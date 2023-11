Der schweizer Investor Swiss Life hat ein 36.000 Quadratmeter großes Gewerbegrundstück in Laichingen erworben. Dort soll laut mehreren übereinstimmenden Medienberichten eine moderne Logistik-Immobilie mit einer Mietfläche von mehr als 21.000 Quadratmetern entstehen. Das Projekt „Stuttgart Southeast 1“ soll im kommenden Jahr bebaut werden.

Swiss Life Asset Managers hat exklusiv ein baureifes Grundstück in Laichingen, südöstlich der Metropolregion Stuttgart, erworben. Auf den rund dreieinhalb Hektar, die aktuell noch grüne Wiese sind und sich in der Rudolf-Diesel-Straße zwischen Striebel Haus des Gartens und der Druckerei Surteco befinden, soll das Projekt „Stuttgart Southeast 1“ entstehen.

Der Start der Baumaßnahmen ist für das erste Quartal 2024 geplant und soll im vierten Quartal 2024 abgeschlossen werden. Laichingens Bürgermeister Klaus Kaufmann sagt: „Mit dem Zweckverband IIG Laichinger Alb freue ich mich, dass auf dem seit mehreren Jahren unbebauten Gewerbegrundstück sich nun etwas tut und dieses seiner eigentlichen Bestimmung zugeführt wird, nämlich einen oder mehrere Gewerbebetriebe zu beherbergen. Das zeigt, dass die Laichinger Alb nicht nur als Wohnstandort, sondern aufgrund seiner hervorragenden Infrastruktur gerade auch als Gewerbestandort attraktiv ist. Denn die Menschen, die hier leben, benötigen auch Arbeitsplätze, die im Idealfall wie hier gleich vor der Haustür liegen. Dadurch können wir den CO₂-Ausstoß gering halten, wenn keine weiten Wege zur Arbeitsstelle anfallen.“

Gute Lage zwischen Stuttgart und Ulm

Der Standort im Alb-Donau-Kreis bietet durch die zentrale Lage zwischen der Metropolregion Stuttgart und der an der bayerischen Grenze gelegenen Großstadt Ulm sowie die Nähe zu den Autobahnen A8 und A7 eine hervorragende Anbindung an das nationale und internationale Logistiknetz. Der urbane Ballungsraum macht die Region zusätzlich zu einem attraktiven Standort für die regionale Distribution und erzeugt eine konstant hohe Logistiknachfrage, so Swiss Life.

Die Menschen, die hier leben, benötigen auch Arbeitsplätze. Klaus Kaufmann

„Das Grundstück ist durch seine Lage in einer prosperierenden Logistikregion eine hervorragende Ergänzung unseres Portfolios“, erklärt Ingo Steves, Managing Partner Logistics bei Swiss Life Asset Managers. „Der neue Standort ist ein wichtiger Bestandteil unserer Anlagestrategie, langfristige und nachhaltige Mehrwerte für die entsprechenden Regionen zu schaffen. Unsere erste Logistics-Projektentwicklung in Baden-Württemberg ist zugleich auch Teil unserer europaweiten Expansionsstrategie“, so Steves weiter.

Aufteilung in drei Einheiten möglich

Die Bedienung flexibler Kundenbedürfnisse sei ein wichtiger Aspekt unserer Planung. Deswegen werde die Immobilie sowohl die Anforderungen eines Einzelmieters als auch die von mehreren Mietern erfüllen können. So trage Swiss Life auch ihrem kundenzentrierten Ansatz Rechnung, erklärt Alexander Schmid, Head Development Logistics bei Swiss Life Asset Managers. Der größte Teil der 21.080 Quadratmeter umfassenden Gesamtmietfläche der Immobilie werde künftig von Logistikflächen eingenommen, während rund 630 Quadratmeter Sozial- und Büroflächen zur Verfügung stehen werden.

Zusätzlich werden großzügige Mezzanine-Flächen (Arbeits- und Büroflächen, welche sich auf Zwischenetagen oberhalb der Hallenflächen befinden) angeboten. Das Gebäude könne in drei Einheiten mit jeweils 6000 Quadratmetern aufgeteilt werden. Zur Gewinnung erneuerbarer Energie ist die Installation von Wärmepumpen geplant. Zusätzlich werde das Dach für den Betrieb einer Photovoltaik-Anlage vorbereitet.

Vom Versicherer zum Immobilienentwickler

Swiss Life, ehemals Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, ist der größte Lebensversicherungskonzern der Schweiz. Das Unternehmen mit Sitz in Zürich wurde 1857 gegründet und übernahm 2002 seinen heutigen Namen. Swiss Life Schweiz ist ein umfassender Anbieter von Vorsorge- und Finanzlösungen und gehört mit über 1,3 Millionen Versicherten zu den führenden Anbietern in der Schweiz.

Die deutsche Niederlassung, gegründet 1866, hat ihren Sitz in Garching bei München und bietet Privat- und Firmenkunden Dienstleistungen im Bereich der Altersvorsorge und der finanziellen Absicherung an. Kernkompetenzen sind die Berufsunfähigkeitsversicherung und die betriebliche Altersvorsorge.

Die Swiss Life-Gruppe hat ihre Position im Bereich Asset Management kontinuierlich ausgebaut. Das Unternehmen bewirtschaftet sowohl die Vermögenswerte des eigenen Versicherungsgeschäftes als auch Anlagen von institutionellen Kunden. Immobilien sind dabei eine wichtige Anlageklasse.