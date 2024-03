Schwäbischer Comedian Dodokay tritt in neuem Roman auf

Wenn der Name Dominik Kuhn alias Dodokay fällt, denkt man sofort an seine schwäbischen Synchronisationen. Ebenso bekannt sind seine Tätigkeiten als Produzent, Regisseur, Comedian, Musiker und Übersetzer oder seine Rolle als Martin Buck in der Serie Laible und Frisch. Dem kann Dodokay nun einen weiteren Punkt hinzufügen: Romanfigur.

Seit kurzem ist Dodokay als er selbst Teil des neuesten Romans Runenkuss der Laichinger Autorin Bianca Röschl, dem dritten und somit Abschlussband ihrer regionalen Jugendfantasytrilogie.

Wie es dazu kam? „Ganz einfach“, erklärt Röschl, „als ich Dodokays Vortrag ,Kommunikation 4.0 - Asoziale Medien’ im Landratsamt Reutlingen gehört habe, kam mir die spontane Idee, dies in mein Buch mit einzubauen. Nachdem ich ihn bei dieser Veranstaltung als lockeren und umgänglichen Menschen kennengelernt habe, schrieb ich ihn einfach an und fragte, ob er Lust auf einen Gastauftritt in meinem Roman hätte und den kleinen Spaß mitmachen würde. Und er sagte ja.“ Kuhn selbst fühlt sich sehr geschmeichelt. „Des isch scho voll cool, seinen eigenen Namen in so nem Buch zu lesen. Romanfigur isch schließlich net jeder. Des isch scho was Bsonders.“

Dodokay zollt seinen Respekt

In der Runen-Trilogie muss die Mittelstädter Schülerin Alana Roth einen unheilvollen Todesfluch brechen, in dem sie sich auf die Suche nach fünf magischen Schmuckstücken macht. Germanische Götter, eine unsterbliche Liebe, Reisen in die Vergangenheit und viel Action zeichnen die regionale Fantasygeschichte aus, die teilweise in Reutlingen, Laichingen, Blaubeuren und Ulm spielt.

Daher zollt Dodokay der Autorin gehörigen Respekt, eine komplette Trilogie mit mehreren hundert Seiten zu veröffentlichen, weiß er doch aus eigener Erfahrung, dass zahlreiche Ideen und das nötige Zeitmanagement oft schwer in Einklang zu bringen sind.

Hier gibt es die signierten Bücher

Beim gemeinsamen Fototermin wurden also fleißig Unterschriften getauscht. Röschl signierte Dodokays Exemplar, während Dodokay Röschl in ihr Autorenexemplar ein Autogramm gab. „Der Band bekommt einen Ehrenplatz im Buchregal“, sagt Röschl stolz. Wer Dodokays synchronisierte Filme kennt, weiß, dass seine Figuren oftmals Probleme mit dem Rausstellen des Gelben Sacks haben. Wie es der Zufall will, holt die Protagonistin Alana im ersten Band Runentanz der Trilogie im Mittelstädter Rathaus eine Rolle Gelber Säcke. „Was also in Band 1 mit dem Gelben Sack beginnt, endet in Band 3 mit Dodokay. Somit schließt sich der Kreis auf perfekte Weise“, ergänzt Röschl lachend.

Die drei Bände sind im Infinity Gaze Verlag erschienen. Dort kostet „Runentanz“ 19,90 Euro, „Runenfluch“ 18,90 Euro und „Runenkuss“ 16,90 Euro. Sie sind auch als eBooks erhältlich. Signierte (Print-)Ausgaben können direkt bei Bianca Röschl per Mail an [email protected] oder unter www.bianca-roeschl.de bestellt werden.

