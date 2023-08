Schwäbischer Albverein Laichingen wandert am Öpfinger Stausee

Der Schwäbische Albverein Ortsgruppe Laichingen wandert am Sonntag, 27. August, am Öpfinger Stausee. Die Wanderstrecke ist zehn Kilometer lang und weist keine Steigungen auf. Von Gamerschwang geht es der Donau entlang bis zum Kraftwerk Öpfingen. Auf dem Stausee können die Wasservögel noch bei der Aufzucht ihrer Jungen beobachtet werden, daher sollte ein Fernglas mitgenommen werden. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Parkplatz Radschule zur Fahrt mit Pkw. Gäste sind wie immer willkommen. Anmeldungen und weitere Auskunft bei Ilse und Walter Ruoß, Telefon 07333/3325. Eine Schlusseinkehr ist geplant.