Schwäbischer Albverein Laichingen bietet Seniorenwanderung an

Der Landschaftspark rund um das Schloss Filseck ist das Ziel der nächsten Seniorenwanderung des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe Laichingen. Am Mittwoch, 9. August, wird mit dem Bus zum Parkplatz beim Schloss Filseck bei Uhingen gefahren. Der Parkplatz ist Ausgangspunkt der etwa vier Kilometer langen Wanderung, die zunächst am Schlossgarten entlang bis zum Ortsrand von Uhingen führt. Weiter geht es zum idyllisch gelegenen Charlottensee. Auf asphaltiertem Waldweg geht es zurück zum Ausgangspunkt. Die Wanderung ist geprägt durch abwechslungsreiche Natur und eindrucksvolle Ausblicke. Treffpunkt für die Busfahrt ist um 13.30 Uhr in der Gartenstraße. Eine Anmeldung der Teilnehmer ist bei Walter Ruoß, Telefon 07333/3325, oder Heinz Rauscher, Telefon 07333/5580, erforderlich.