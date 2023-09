Schnitzeljagd in der Rettungswache

Die Jugendgruppe des Roten Kreuzes Laichingen hat anlässlich des Sommerferienprogrammes der Stadt Laichingen eine Schnitzeljagd ausgerichtet. Sieben Kinder erlebten einen interessanten und unterhaltsamen Nachmittag in der Rettungswache Laichingen. Aufgeteilt in Teams mussten die Kinder bei sechs Stationen ihr Wissen und ihre Geschicklichkeit beweisen und bekamen dabei allerlei Lehrreiches zur Ersten Hilfe erklärt. Alle Teilnehmer bekamen als Belohnung für den gelungenen Nachmittag einen Pokal überreicht. Beim abschließenden gemeinsamen Grillen klang der Nachmittag gemütlich aus. Die Jugendgruppe des Laichinger Roten Kreuzes trifft sich nach den Sommerferien ab 15. September wieder jeden Freitag um 18.30 in ihrem Gruppenraum in der Rettungswache (Uhlandstraße 12 in Laichingen). Interessierte Kinder und Jugendliche sind jederzeit willkommen, vorbeizuschauen und reinzuschnuppern. Über die Mailadresse [email protected] können weitere Informationen angefordert werden.