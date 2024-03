RSA profitiert erstmals von Parkgebühren

Mit dem Haushaltsjahr 2024 wird der siebte Haushaltsplan für den Verband Region Schwäbische Alb (RSA) aufgestellt. Im Jahr 2022 ist der P+R-Parkplatz sowie die Verbindungsrampe mit Kreisverkehr fertiggestellt worden. Während des laufenden Betriebs wurden 259 Parkplätze überdacht und mit E-Ladestationen ausgestattet. Den Strom hierfür liefert eine PV-Anlage auf dem Dach der Carports. Diese Maßnahme wurde im vergangenen Jahr fertiggestellt. Im Laufe des Jahres 2023 wurde auch das kostenpflichtige Parken eingeführt. Davon profitiert der RSA im neuen Haushalt erstmals.

Geschäftsführerin Annika Michel hat jetzt die Etatplanungen für das Jahr 2024 vorgestellt. „Der Parkplatz, die E-Ladesäulen und die PV-Anlagen werden in diesem Jahr erstmals zwölf Monate in Betrieb sein und das schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Das heißt, wir haben ein ordentliches Ergebnis von 280.000 Euro“, erklärte Michel. Am Ende werde der Haushalt allerdings wieder ausgeglichen sein, da die Erträge zur Tilgung der Kosten genutzt werden.

Gewerbepark bis 2027?

Die wichtigsten Bestandteile des Haushalts sind zum einen die Bauanlagen beim P&R-Parkplatz. Hier rechnet der Verband mit Erträgen von rund 77.000 Euro und Aufwendungen von 21.000 Euro. Das sorgt bei der aktuellen Nutzungsquote schon jetzt für ein positives Ergebnis von rund 56.000 Euro. Dies seien jedoch die Zahlen ohne kalkulatorische Kosten, wie Abschreibungen, Auflösungen von Sonderkosten oder Zuschüssen für die ganze Anlage. Mit allem, was dazugehöre, stehe der Gewinn von oben genannten 56.000 Euro weiteren Aufwendungen von 122.000 Euro gegenüber. „Das Ergebnis steigert sich natürlich, wenn die Auslastung höher wird. Wir werden bald bei einer schwarzen Null landen, aktuell belastet die Anlage die Kommunen mit 8000 Euro Betriebsumlage unwesentlich.“

Weitere große Aufwendungen im Jahr 2024 sind 100.000 Euro für Konzeption- und Machbarkeitsstudien für den kommunalen Industrie- und Gewerbepark. „Wir haben die Verpflichtung, einen solchen Gewerbepark einrichten und hier jetzt die Planansätze geschaffen. Wir müssen dann noch die baurechtlichen Grundlagen schaffen. Das heißt, wir starten mit 25.000 Euro im Jahr 2024, umgesetzt werden sollte er vielleicht bis 2027.“ Insgesamt belaufen sich die Ausgaben auf rund 600.000 Euro. Das Gros der Ausgaben sind 340.000 Euro für Grunderwerb und Tauschgrundstücke.

Kassenkredite werden umgeschuldet

200.000 Euro sind für die Erweiterung der Reservierungsfunktion beim Parken veranschlagt (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete). 10.000 Euro sind eingeplant für Maschinen und Geräte, die der P&R benötigt, und 50.000 Euro für die Planungskosten vom Radweg Hohenstadt zum Parkplatz. Eine Kreditaufnahme in Höhe von 550.000 Euro dient der Finanzierung der genannten Investitionsvorhaben.

Darüber hinaus wird in den Haushalt 2024 eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.430.000 Euro eingestellt, um aufgenommene Kassenkredite für die restliche Finanzierung der P+R Anlage (Gesamtkosten 4,63 Millionen Euro, bisher finanziert 4 Millionen Euro) sowie Grunderwerb für den P+R, Zufahrtsstraße und Verbindungsrampe (Kosten rund 800.000 Euro) in langfristige Darlehen umzuwandeln und den Zinssatz festzuschreiben.

Das sollen die Kommunen zahlen

Es wird eine Betriebskostenumlage festgesetzt in Höhe von insgesamt 251.000 Euro. Davon entfallen auf die Stadt Laichingen 100.400 Euro, die Gemeinde Berghülen 20.080 Euro; Gemeinde Drackenstein 2.510 Euro; Gemeinde Heroldstatt 25.100 Euro; Gemeinde Hohenstadt 7.530 Euro; Gemeinde Merklingen 20.080 Euro; Gemeinde Nellingen 20.080 Euro; Gemeinde Westerheim 25.100 Euro; Gemeinde Bad Ditzenbach 7.530 Euro; Gemeinde Dornstadt 15.060 Euro; Gemeinde Mühlhausen im Täle 2.510 Euro; Stadt Wiesensteig 5.020 Euro