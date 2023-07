„Rock dein Leben“ auf der Laichinger Alb steht in den Startlöchern

Die Festivalsaison ist in vollem Gange und auch auf der Laichinger Alb machen sich die Musikbegeisterten langsam aber sicher für das nächste Großevent bereit. Während es Mitte Mai noch die Elektronische Musik war, die zu den Alb Vibrations nach Feldstetten lockte, kommen nun die Deutsch–Rock–Fans auf ihre Kosten. Das „Rock dein Leben“ (27. bis 29. Juli) ist nämlich nicht mehr weit entfernt. Das Organisationsteam klärt aktuell noch letzte Details, bevor kommende Woche der Aufbau des Festivalgeländes startet. Generell setzt das Team um Veranstalter Andreas Kamm auf Altbewährtes, aber auch in diesem Jahr gibt’s die eine oder andere Neuigkeit für die Besucher.

Neu ist zum Beispiel auch Martin Kaun, der seit diesem Jahr das Team als rechte Hand von Organisator Andreas Kamm ergänzt. Martin ist selbst als Musiker aktiv und hat einige Jahre Erfahrung in Sachen Konzertorganisation, Promotion und CD–Veröffentlichungen. Über geschäftliche Beziehungen habe er den Rock–dein–Leben–Veranstalter kennengelernt und sei schnell Teil des Teams geworden. In diesem Jahr will er erst einmal alles hautnah kennenlernen.

„Ich möchte mir erst einmal selber die Hände schmutzig machen, wie man das im Handwerk sagt, damit ich weiß wovon ich rede, wenn ich wichtige Aufgaben übernehme“, so Martin Kaun, der Kamm jetzt schon unterstützt, wo es geht, da dieser mit seinem Unternehmen und seinem umfangreichen sozialen Engagement gerade sehr stark ausgelastet ist.

Kostensteigerung ist spürbar

Generell läuft die Organisation gut und — wie Oliver „Scheppi“ Scheppner bestätigt — von Jahr zu Jahr besser. Es gebe natürlich immer was zu tun und manche Aufgaben verändern sich mit den Jahren. „Die Entlastung durch Martin merkt man, die Wege werden kürzer und schneller. Das brauchen wir aber auch, weil das Geschäft schon angezogen hat.“ Ein ganz lapidares Beispiel seien die Bauzäune, die zum Absperren benötigt würden.

Die Kosten hätten sich während Corona verdoppelt und der Markt dafür sei nicht mehr so groß. „Wir müssen nicht nur schauen wo wir die Menge herbekommen, sondern auch auf die Qualität achten“, erklärt Oliver Scheppner. Zudem sei aufgrund der Inflation alles teurer geworden und die Schwankungen bei rechtlichen oder organisatorischen Regularien seien im Vergleich zum Vorjahr auch nicht gerade klein. „Die Kosten beim Material, bei der Gastronomie und den Getränken sind explodiert und im Gegensatz zu Coronazeiten gibt es keine staatliche Unterstützung mehr. Deswegen müssen wir schon sehr hart kalkulieren, dass wir unseren Besuchern noch einen fairen Festivalpreis anbieten können“, fügt Martin Kaun an.

Der Vorverkauf laufe zwar gut, aber auch hier merken die Veranstalter ein verändertes Verhalten bei den Festivalfans. „Manche Leute müssen sparen, das merken wir. Aber auch, dass sich viele Gäste erst kurz vorher für oder gegen den Besuch eines Festivals entscheiden. Das ist aber überall so“, sagt Martin Kaun. Es sei ein Trend, spontaner zu sein und viele würden auch das Wetter abwarten.

Trotzdem gebe es noch eine große Gruppe an Stammbesuchern, die ihr Ticket am liebsten schon direkt nach dem Festival fürs kommende Jahr ordern wollen. Nach Besucherrekorden in 2019 und 2022 rechnet das „Rock dein Leben“ dieses Jahr erst einmal mit keinem neuen Spitzenwert, „aber man weiß ja nie, was passiert. Wir dachten auch im vergangenen Jahr nicht, dass so viele kommen“, sagt Oliver Scheppner und grinst ein wenig schelmisch. Die 10.000 Besucher plus, wie im Vorjahr wären natürlich gerne gesehen.

Besserer Ablauf und einige Neuerungen

Innerhalb eines Jahres wurde hinter den Kulissen viel gearbeitet. „Wir haben beispielsweise daran gearbeitet, dass An– und Abreise besser funktionieren und unsere Gäste schneller auf den Platz und bei der Abreise wieder schneller herunter kommen“, so Martin Kaun. Generell versuche das Team, viele Abläufe zu optimieren. Des Weiteren will das Rock Dein Leben weiter seinen Titel als „sauberstes Festival“ verteidigen. „Das startet bei den Toiletten und den Duschen und hört bei der Sauberkeit des Campingplatzes auf. Uns ist Nachhaltigkeit wichtig besonders im Hinblick auf die Natur. Wir wollen nicht, dass tonnenweise Müll herumliegt und die landwirtschaftlichen Flächen oder der Wald in Mitleidenschaft gezogen werden“, sagt Oliver Scheppner.

In diesem Jahr wird es zudem ein Funpark geben, bei dem vierköpfige Teams in verschiedenen verrückten Disziplinen gegeneinander antreten können. Die Gäste können sich vor Ort anmelden und bestreiten dann Wettkämpfe rund um ein Schlammloch, im Bungee–Run oder auf diversen Rutschen. „Wir versuchen immer, ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Das ist jetzt mal ein Test, wenn es gut ankommt, bauen wir es vielleicht aus.“

Bewährte Mischung bei der Musik

Was die Verpflichtung der Bands angeht, gab es keinen Probleme. Grundsätzlich versuche das Team auch hier, immer wieder Neues zu präsentieren und die Runningorder durchzumischen. „Jeder weiß, dass unsere Wurzeln im deutschsprachigen Rock liegen. Deshalb wird der Schwerpunkt bei Gitarrenmusik der härteren Gangart bleiben. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen Sommer, Sonne, Party bringen. das machen wir dieses Jahr mit Mia Julia.“ Ferner könne sich auch das Angebot der Coverbands sehen lassen. So sehe man „One Step Closer“ (Coverband Linkin Park) auch nicht alle Tage und diese zählt beispielsweise zu den besten in Europa. Und mit der Westerheimer Band Charly Feelgood steht auch traditionell wieder ein lokales Urgestein auf der Bühne.

Bei uns kann jeder auch einfach zum Party machen kommen. Martin Kaun und Oliver Scheppner

Das Rock dein Leben sei und werde kein typisches Szenefestival, da sind sich Martin Kaun und Oliver Scheppner einig und erklären unisono: „Bei uns kann jeder auch einfach zum Party machen kommen.“ Der Vorverkauf läuft noch. Das Geld muss bis 24. Juli überwiesen sein. Ansonsten gibt es auch noch eine Abendkasse.

