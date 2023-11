Der Ton wir rauer, die Sitten rüder und die Arbeit immer mehr: Oft ist es kein Wunder,dass sich für das Amt des Bürgermeisters immer seltener Bewerber finden. Wenn sich dann ein verdienter Kollege aufgrund dieser Gründe deutlich vor Ende seiner Amtszeit zurücktritt, schlägt das hohe Wellen. Entsprechend große Kreise zog die Rücktrittsankündigung von Oberdischingens Gemeindeoberhaupt Friedrich Nägele in der vergangenen Woche. Auch die Amtskollegen von und rund um die Laichinger Alb sind überrascht, äußern aber Verständnis für den Schritt. Denn auch sie erfahren die immer umfangreicher werdende Bürokratie, den schärferen Ton von Bürgerseite und die fehlende Unterstützung von Land und Bund, die Nägele in der Begründung für seinen Rücktritt anführte. Landrat Heiner Scheffold stellt sich vor Verwaltungen und Bürgermeister und hofft auf eine Mäßigung der Gesellschaft.

Landrat Heiner Scheffold wird bei der Sache gewohnt deutlich: „Ich bedauere sehr, dass wir mit Friedrich Nägele einen sehr guten, menschlich integren und kompetenten Bürgermeister im Alb-Donau-Kreis verlieren. Diese Entscheidung macht nachdenklich. Sie ist Herrn Bürgermeister Nägele, den ich immer als sehr engagiertes Gemeindeoberhaupt wahrgenommen habe, sicher nicht leichtgefallen und sollte deshalb respektiert werden“, sagt Scheffold und betont: „Das Amt des Bürgermeisters ist sehr anspruchsvoll und komplex, da es viele Funktionen und Zuständigkeiten vereint. Leider beobachten wir seit ein paar Jahren, dass dieser wichtige Posten immer schwerer zu besetzen ist beziehungsweise sich Personen nicht mehr zur Wiederwahl stellen oder sogar frühzeitig ausscheiden ‐, und zwar nicht wegen der Fülle der Aufgaben, sondern weil der Ton ihnen gegenüber immer respektloser und rauer wird. Gleichzeitig sind die Diskussionen, die sie führen müssen, immer öfter von Emotionalität und Egoismus geprägt. Das erschwert diesen Beruf, der für viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ursprünglich eine Berufung war, immens und kann sehr belastend sein“, so der Landrat.

Scheffold weiter: „Die zunehmenden Anfeindungen betreffen aber nicht nur Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Ganz allgemein häufen sich verbale Angriffe und auch tätliche Gewaltakte gegenüber Amtsträgerinnen und Amtsträgern sowie gegen Rettungs- und Einsatzkräfte. Das ist nicht nur inakzeptabel, sondern auch eine bedrohliche Entwicklung für unsere Gesellschaft. Diese Personen sind Schlüsselfiguren, wenn es um die Lebensqualität und das Gemeinwohl geht. Geht es so weiter, findet sich irgendwann niemand mehr, der sich in den Kommunen für die Bürgerinnen und Bürger und eine positive Entwicklung einsetzt oder bei Unfällen und Bränden zur Hilfe eilt. Das sollte allen Bürgerinnen und Bürgern bewusst sein.“

Wer bestellt, muss auch bezahlen!

Bürgermeister Klaus Kaufmann bestätigt, dass die Bürokratie auch in der Laichinger Verwaltung viel Zeit frisst. „Wir Kommunen beschäftigen uns inzwischen zu einem erheblichen Anteil unserer Zeit mit uns „selbst“. Die Dokumentation unserer Handlungen, die Berücksichtigung einschlägiger Vorgaben, die Einführung neuer Standards wie der Datenschutzgrundverordnung, des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts oder auch ganz aktuell zur Digitalisierung oder Änderungen in der Gemeindeordnung nehmen derart viel Zeit in Anspruch, die uns nicht mehr zur Erledigung unserer eigentlichen Aufgaben oder der Beschäftigung mit den Anliegen der Bürgerschaft zur Verfügung steht.“

Alle diese Aufgaben hätten zudem zusätzliches Personal zur Folge, um sie entsprechend der Vorgaben erfüllen zu können. Die Kosten für dieses Personal blieben alleine an den Kommunen hängen. „Hier muss dringend etwas geändert werden, sonst wird die Basis politischen Handelns weiter bröckeln und wir müssen uns nicht wundern, wenn plötzlich längst der Vergangenheit zugeschriebene Dämonen wie ein Phönix aus der Asche zu neuem Leben erweckt werden.“ Es sei ferner einfach, in Brüssel, Berlin oder Stuttgart lauthals und öffentlichkeitswirksam neue Rechtsansprüche zu postulieren und sich damit zu rühmen, wenn man sie nicht selbst bezahlen müsse, sondern dies die Kommunen ausbaden lasse. „Wer bestellt, muss auch bezahlen! So lautet eine alte Weisheit. Doch weit gefehlt, die politischen „Heilsverkünder“, vor allem in Berlin, scheren sich einen Teufel um die Kommunen und ihre Finanzen“, erklärt Kaufmann sehr deutlich und denkt dabei beispielsweise an die Kinderbetreuung.

Auch hat der Laichinger Schultes schon Erfahrungen mit Beleidigungen oder sogar Drohungen wegen seines Amtes gemacht. „Ja, das kam durchaus schon vor. Aber die Dinge lasse ich nicht so sehr an mich heran. Man muss ein sehr, sehr dickes Fell mitbringen, wenn man in solch einer exponierten Position steht, sonst wird man das kaum aushalten.“ Kaufmanns positive Grundhaltung und eine hohe Frustrationstoleranz ließen Angriffe dieser Art an ihm recht gut abprallen. Er sage sich dann immer, dass es viel mehr Menschen in Laichingen gebe, die es wert seien, dass man sich für sie und ihre Sache einsetze, als die wenigen, die nie den richtigen Umgang mit dem Gegenüber gelernt hätten und sich mehr als nur respektlos verhielten. Kaufmann appelliert: „Unsere Gesellschaft muss wieder lernen, vertrauensvoll miteinander umzugehen.“ Die Arbeit mit seinen kommunalen Gremien empfindet er angenehm: „ Hier bin ich wohl in einer sehr glücklichen Situation. Ein wertschätzender Umgangston und gegenseitiger Respekt werden in unseren Gremien, wie dem Gemeinderat, von allen Mitgliedern als wichtig erachtet und auch so gepflegt. Da können wir in Laichingen mehr als zufrieden sein.“

Zum Schritt seines Kollegen in Oberdischingen könne er wenig sagen. „Die Mitteilung kam sehr überraschend für mich. Wahrscheinlich ist es der richtige Schritt, die richtige Entscheidung, bevor man selbst Schaden nimmt, wenngleich es sehr schade ist, wenn jemand aus diesen Gründen eine solche Entscheidung treffen muss.“

Dankbar für gute Zusammenarbeit in Gremien

Sven Kneipp, Schultes in Merklingen, ist in Sachen Bürokratie gleicher Meinung: „Die Bürokratie wird statt weniger immer mehr. Mir fällt spontan das Beispiel ELR ein ‐ hier hat das Ausfüllen von Formularen auch für kleinere Maßnahmen deutlich zugenommen. Sachstandsberichte zu bisherigen Projekten und Stellungnahmen der Kommune. Auch Dokumentationspflichten nehmen stetig zu, ob im Winterdienst oder Rund um Kindergarten. Die Vergabevorgaben für Bauplätze sind mittlerweile ein Irrwitz.“ Bei vielen Kommunen sind die Kassen nicht gerade übervoll. Die vom Gesetzgeber geschaffenen Rechtsansprüche spielen dabei auch in Merklingen eine große Rolle.

„Oft reichen die (zur Verfügung gestellten, Anm. d. Red.) finanziellen Mittel hinten und vorne nicht oder werden nach ein bis zwei Jahren gekürzt. Beim Thema Kinderbetreuung besteht zwar ein Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Jahr, doch das Personal ist überhaupt nicht auf dem Markt zu finden. Gleiches wird uns beim Thema Ganztagesbetreuung ab Mitte 2026 erwarten.“ Körperliche Gewalt habe er im Rahmen des Amtes noch nie erlebt, aber anderes habe er durchaus erfahren. „Handgreiflich ist noch niemand geworden. Komische Sprüche oder Bemerkungen habe ich leider auch schon aushalten müssen und vor ein paar Jahren wurde ich auch beleidigt. Das kann durchaus sehr belastend sein“, so Kneipp.

In Merklingen sei der Umgang in den kommunalen Gremien sehr wertschätzend und von Miteinander geprägt. Er habe aber in anderen Gremien bereits eine andere Art der Gremienarbeit gesehen, die ihn zu tiefst erschüttert habe. „Da bin ich sehr sehr froh und dankbar, dass wir in Merklingen zum Wohl der Gemeinde zusammenarbeiten und wenn dann nur um die beste Lösung bei Sachthemen diskutieren.“ Konkret habe aber auch die Arbeitsbelastung zugenommen. Mehr Termine, mehr Sitzungen und durch immer mehr Emails kämen zusammen. Zudem gebe es die Erwartungshaltung, dass diese innerhalb eines Tages abgearbeitet werden müssten. Durch die schiere Menge sei das oft überhaupt nicht mehr möglich. Zu Friedrich Nägeles Rücktritt sagt Kneipp: „Ich war sehr überrascht, weil ich Ihn als Mensch und Kollege sehr schätze. Der Austausch mit ihm wird mir fehlen.“

Bürokratie lähmt in allen Aufgabenbereichen

Auch in Nellingen spürt Christoph Jung die Mehrbelastung durch den immer umfangreicher werdenden Papierkrieg. „In der Tat: Die Bürokratie lähmt in allen Aufgabenbereichen einer Kommune. Sie bindet unnötig Personal, das an anderer Stelle fehlt. Ich könnte zahlreiche Beispiele nennen, die schnell eine Zeitungsseite füllen. Wir müssen uns aber auch vor Augen führen, dass Bürokratie oft Folge von Forderungen aus der Bürgerschaft ist, Lebenssachverhalte abschließend regeln zu wollen. Davon müssen wir dringend wieder abrücken hin zu mehr Eigenverantwortung. Der Staat kann nicht für alle Eventualitäten des Lebens Regelungen schaffen.“ Jung hat sogar eine kleine Sammlung von mehr als irrsinnigen Regeln wie beispielsweise eine zwölfseitige Handreichung, wieso Kuchenverkäufe von Schulklassen Umsatzsteuerpflichtig sind, und wie diese abzuführen sei.

Die Rechtsansprüche, die vom Gesetzgeber geschaffen und von den Kommunen bezahlt werden müssen spielten eine ganz erhebliche Rolle und betreffen nicht nur den Bildungsbereich. Auch erweiterte technische Vorschriften, beispielsweise in der Abwasserentsorgung, engen den finanziellen Spielraum der Kommunen immer weiter ein. Er selber habe in seiner Tätigkeit als Nellinger Bürgermeister bisher weder körperliche noch verbale Gewalt erfahren, doch in seiner früheren Tätigkeit bei der Stadtverwaltung n Crailsheim gab es diese sehr wohl.

„Gemeinderat und Bürgermeister arbeiten in Nellingen vertrauensvoll zusammen. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Zusammenarbeit diskussionsfrei ist. Unterschiedliche Meinungen zu vertreten ist Basis unserer Demokratie, dieser Pluralismus zeichnet eine Demokratie aus. Allerdings scheint mir seit einigen Jahren mehr und mehr die Kompromissfähigkeit im Umgang miteinander abhanden zu kommen“, bewertet er die kommunale Arbeit. Die Arbeitsbelastung iführ ihn als Gemeindeoberhaupt sei gleichbleibend hoch. Sie habe sich aber inhaltlich verändert. „Krisenbewältigung überlagert zunehmend die Möglichkeit zur Gestaltung unserer Gemeinden. Dennoch ist die Motivation der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Land ungebrochen hoch, unsere Gemeinden weiter nach vorne zu bringen.“

Diskussionen und kontroverse Debatten gehören zu einer gelebten Demokratie

In der Blautopfstadt Blaubeuren kennt auch Jörg Seibold die Bürokratie zur genüge. „Regularien und der damit verbundene Aufwand zu dokumentieren und Regeln rechtssicher zu berücksichtigen werden in der Tat immer aufwendiger. Nicht immer ist ein konkreter Mehrwert für ein mehr an Aufwand und damit Kosten zu erkennen. Ausschreibungsverfahren, Verfahren zu Förderanträgen, Bauvorschriften ‐ unsere Welt wird nicht einfacher.“ Allerdings gehöre mit zur Wahrheit, dass die Gesellschaft individuell auch „auf ihr gutes Recht“ poche. Auch das führe zu sehr differenzierten und feinverästelten Regeln ‐ nichts anderes sei ja Bürokratie.

Auch die Landesverfassung kenne das Konnexitätsprinzip ‐ „Wer bestellt, der bezahlt“. „Lupenrein umgesetzt wird dieser Verfassungsgrundsatz nicht immer“, so Seibold. Beispielsweise würden Förderprogramme für bundes- und landespolitische Maßnahmen angeboten. Die dadurch entstehenden personellen und finanziellen Aufwendungen blieben nicht zuletzt auch bei der Fortführung der Programme bei den Kommunen liegen. Der Arbeit in den kommunalen Gremien in Blaubeuren liege eine gutes Miteinander zu Grunde. „Diskussionen und kontroverse Debatten gehören zu einer gelebten Demokratie. Allermeist findet das in Blaubeuren auf der Sachebene statt. Das ist gut und darum bemühe ich mich aktiv“, betont Seibold, dessen Kalender mit Blick auf seine Arbeitsbelastung bereits jetzt bis November 2024 so gut wie ausgefüllt ist. „Das ist ein Beleg dafür, dass in Blaubeuren viel läuft, aber auch ein Indiz für zunehmend aufwendiger werdende Prozesse im administrativen und kommunikativen Bereich. Die zeitliche und qualitative Inanspruchnahme hat zugenommen.“

Mit Bedauern habe er den Rücktritt von Friedrich Nägele aufgenommen. „Ich bedaure seinen Rücktritt, weil uns damit ein sehr geschätzter Mensch, sehr engagierter und guter Kollegen und aktives Kreistagsmitglied verloren geht. Fritz Nägele hat seine Gründe offen und transparent dargelegt. Da bleiben für mich keine Fragen offen, die ich zu interpretieren hätte.“

„Solche Erfahrungen wünsche ich niemanden“

Heroldstatts Bürgermeister Michael Weber möchte die Entschedung seines Kollegen nicht bewerten. „Jeder Mensch trifft in seinem Leben aufgrund vielfältiger Ereignisse oder Erfahrungen zahlreiche Entscheidungen, die er dann aus persönlichen Erwägungen trifft. Für mich nehme ich in Anspruch, dass ich, ganz gleich um welche Person es sich handelt, nicht das Recht habe, diese zutiefst persönlichen Entscheidung zu kommentieren. Das gebietet der Respekt.“ Er selbst sei erst seit wenigen Jahren Bürgermeister der Gemeinde Heroldstatt. Deswegen sei es schwer für ihn eine Zeit von über 20 Jahren zu bewerten und entsprechende Aussagen zur Zunahme der Arbeitsbelastung oder Bürokratie zu treffen. Er sei jedoch froh, dass er noch keinen verbalen oder körperlichen Anfeindungen ausgesetzt war. „Solche Erfahrungen wünsche ich niemanden“, sagt Weber.