Projektchor sucht Sängerinnen und Sänger

Im Februar 2018 wurde in Laichingen ein neues Chorprojekt ins Leben gerufen: der Projektchor Laichinger Alb. Nun hatte dieser Chor am vergangenen Samstag sein viertes viel beachtetes Konzert mit dem Titel „Unbekannte Komponisten - unbekannte Kompositionen“ und sucht nun für das nächste Vorhaben weitere Sängerinnen und Sänger.

Helmut Hauber, der Initiator möchte laut Pressemitteilung mit diesem Projekt engagierte Sängerinnen und Sänger ansprechen, die die Bereitschaft mitbringen, anspruchsvolle Chormusik zu präsentieren.

Auf dem Programm für 2025 stehen geistliche und weltliche a-cappella Chormusik aus fünf Jahrhunderten und Werke von Anton Bruckner, dessen 200. Geburtstag in 2024 gefeiert wird. Helmut Hauber leitet aktuell den jungen Chor der Singgemeinschaft Undingen, die „Happy Voices“ sowie den „Gospeltrain“ in Willmandingen.

Die Proben des Projektchors Laichinger Alb finden einmal monatlich, immer am ersten Samstag statt. Geprobt wird von 10 bis 16 Uhr im Neubau des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Laichingen. Das Projekt startet am Samstag, 2. März. Neue Sängerinnen und Sänger sollten sich bis spätestens 25. Februar verbindlich anmelden.

Rückfragen und Anmeldungen bei Helmut Hauber unter Telefon 07333/950380 oder per Mail unter [email protected]