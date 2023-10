Die Dietrich Bonhoeffer Internationale Schule (DBIS) in Laichingen geht mit juristischen Mitteln gegen ihre Zwangsschließung durch das Regierungspräsidium Tübingen vor. Beim Verwaltungsgericht Sigmaringen habe man ein Eilverfahren angestrengt, sagte Schulleiter Jonathan Erz am Freitag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Das Regierungspräsidium hatte Anfang September verfügt, dass die Schule zu schließen und ihre Internetseite aufzugeben sei.

Kern der Auseinandersetzung ist das von der christlichen Schule praktizierte dezentrale Lernen. Präsenzunterricht findet in der Regel nur an einem Tag pro Woche statt, die übrige Zeit lernen die Kinder online von zu Hause aus. Hausunterricht ist aber in Deutschland ‐ im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern ‐ verboten. In Baden-Württemberg hatte zuletzt der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim 2021 entschieden, dass die gesetzlich vorgeschriebene Schulpflicht nicht durch Unterricht in den eigenen vier Wänden erfüllt werden kann.

Scharfe Kritik an Behörden

Schulleiter Jonathan Erz kritisiert das Vorgehen der Behörden scharf. Die Unterlassungsverfügung des Regierungspräsidiums sei erst eine Woche vor Schuljahresbeginn eingegangen. So hätten die Familien der 30 betroffenen Schülerinnen und Schüler keine Chance mehr gehabt, sich nach einer anderen Privatschule umzusehen. Zudem bezweifle er, dass der Betrieb einer Ergänzungsschule einfach verboten werden könne. Doch halte sich die DBIS an die Verfügung, weil man weiterhin an den Rechtsstaat glaube.

Laut Rechtsanwalt Felix Böllmann, Leiter der europäischen Rechtsabteilung bei der internationalen „Allianz zur Verteidigung der Freiheit“ (ADF) in Wien, hat Deutschland „eines der restriktivsten Bildungssysteme der Welt“. Leidtragende seien die Kinder und ihre Familien, deren geschätzte Schule zur Schließung gezwungen worden sei. Böllmann hatte im Mai die Klage gegen die Nichtgenehmigung von zwei Laichinger Ersatzschulen, die ebenfalls dezentrales Lernen praktizieren wollen, beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) eingereicht.

Unterricht nach dem Uracher Plan

Die DBIS arbeitet seit 2014 nach dem sogenannten Uracher Plan, an dem unter anderem der frühere Bildungsdezernent der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Werner Baur, mitgearbeitet hat. Die Kinder lernen dezentral, müssen sich aber einer zentralen Abschlussprüfung stellen. Vom Regierungspräsidium Tübingen war zunächst keine Stellungnahme zur Schulschließung zu erhalten.

Die Schule sieht sich als Ersatz für „normale“ Grund-, Haupt- sowie Werkrealschulen. Als Besonderheit lernen die Schüler vor allem von daheim aus. Im Jahr 2019 strengte der Träger erstmals ein Verfahren gegen das Land Baden-Württemberg an, da dieses der Schule keine Genehmigung erteilen wollte. Das Verfahren wurde schon damals vor dem Verwaltungsgericht in Sigmaringen ausgetragen. Schulleiter Erz wollte damals Rechtssicherheit, dass die Bildungseinrichtung nach dem „Uracher Plan“ unterrichten dürfe.

Das Staatlichen Schulamt Biberach hatte sich zu dem Zeitpunkt schon „seit Jahren“ mit der DBIS beschäftigt. Dass die Kinder in erster Linie daheim unterrichtet werden, laufe der geltenden Schulpflicht zuwider, so der Standpunkt der Behörde. Der Konflikt zog sich bis zum Verwaltungsgerichtshof in Mannheim.

Zahllose Rückschläge vor Gericht

Denn das Regierungspräsidium in Tübingen hatte die Genehmigung dieses Formats abgelehnt und mit seiner Auffassung vom Verwaltungsgericht Sigmaringen Recht bekommen. In der Berufung scheiterte Erz auch vor dem Verwaltungsgerichtshof. Dieser urteilte 2021, dass die Behörden im Recht seien. Eine auf Grundlage des reformpädagogischen Konzepts des „Uracher Plans“ betriebene Grundschule beziehungsweise Haupt- und Werkrealschule erfülle nicht die Voraussetzungen für die Genehmigung des Betriebs als private Ersatzschule.

Der Vorsitzende Richter argumentierte: Eine Privatschule könne als Ersatzschule nicht anerkannt werden, wenn ihre Strukturen zu stark von den öffentlichen Schulen abweichen. Die Gleichrangigkeit staatlicher mit elterlicher Erziehung sei bei nur einem Tag Präsenzunterricht nicht gewährleistet. Hintergrund: Neben der Bildung der Schüler (in der DBIS offenbar gegeben) müssen sich Schulen auch um deren Erziehung bemühen. Und das sieht der Verwaltungsgerichtshof gefährdet, wenn Kinder die Schule nur an einem Tag besuchen.

Auch vor dem Amtsgericht Ulm musste sich Jonathan Erz bereits einem Bußgeldverfahren stellen, weil er seinen jüngsten Sohn nicht an der Grundschule Machtolsheim-Merklingen, sondern in seiner eigenen Schule eingeschult hatte.