Preisexplosion beim Wasserzins

Die Gebühren für die Wasserversorgung in Laichingen wurden zuletzt Ende des Jahres 2021 für die beiden Folgejahre beschlossen, daher ist für das Jahr 2024 eine neue Kalkulation erforderlich. In Zusammenarbeit mit der Allevo Kommunalberatung wurden die Wassergebühren für einen einjährigen Zeitraum kalkuliert. Bisher kostete der Kubikmeter Wasser 1,51 Euro. Ab den 1. Januar schnellt der Wasserzins auf 2,40 Euro pro Kubikmeter. Dies entspricht einer Steigerung 89 Cent oder anders formuliert von 59 Prozent. Stadtkämmerin Katrin Müller-Gau erläuterte, warum die Kosten so heftig ansteigen.

Für einen durchschnittlichen Laichinger Vier-Personen-Haushalt, der pro Jahr in etwa 120 Kubikmeter Wasser verbraucht, bedeutet die Gebührenerhöhung Zusatzausgaben von rund 114 Euro. Erhöht wird für den Normalverbraucher dabei nur der Kubikmeterpreis, die monatliche Grundgebühr von 1,82 Euro bleibt unverändert.

Konzessionsabgabe für die Stadt

Dabei streicht die Kommune eine Konzessionsabgabe von rund 160.000 Euro ein, die sie als Gebühr dafür einnimmt, dass der Wasserversorger seine Leitungen in die Straßen legen darf. Diese Konzessionsabgabe, die 1 zu 1 als frei verfügbares Kapital in den Haushalt der Stadt fließt, kommt so gesehen aber ebenfalls dem Gemeinwesen zu Gute. Auf die Gebühren bezogen, macht sie (bei Erwirtschaftung der höchstzulässigen Summe) beim neuen Satz von 2,40 Euro ziemlich genau 21 Cent pro Kubikmeter aus. Die vertragliche Vereinbarung zur Erhebung der Gebühr besteht bereits seit 2007.

Auch bei der Wassergewinnung steigen die Produktionspreise

Den deutlichen Gebührensprung erklärt Kämmerin Katrin Müller-Gau durch Fremdwasserbezug bei den Albwasserversorgungsgruppen II und III, deren Preiserhöhungen insbesondere durch die gestiegenen Aufwendungen für Strom zustande kommen. Ferner für sie die allgemeine und inflationsbedingte Preissteigerungen sowie die gestiegenen Personalkosten (hier Aufwendungen für Bauhofeinsatz) und den höheren Verwaltungsaufwand an. Zuletzt käme die Beschaffung digitaler Wasserzähler und die gestiegenen Zinsaufwendungen und Abschreibungen aufgrund von Investitionen ins Wassernetz zur Kalkulationsgrundlage hinzu.

Die starke Steigerung sorgte bei allen Teilen des Gemeinderats für Unmut und in Teilen auch Unverständnis. Doch Katrin Müller-Gau nahm sich viel Zeit, die Fragen ausführlich zu beantworten. So seien die hohen kalkulatorischen Grundsätze beim Bauhof nicht nur durch die Tarifsteigerungen zustande gekommen. Auch der anstehende Wechsel beim Wassermeister, der bedinge, dass eine Zeit lang beide (alter und neuer) beschäftigt werden, schlage zu Buche. Auch dass die Stadt einiges rund um die Wasserversorgung investiert, gebaut und neu angeschafft hat, sorge mit den Abschreibungen für Mehrkosten.

Alte Kalkulationen konnten Corona und Inflation nicht voraussehen

Generell müsse auch in Betracht gezogen werden, dass die letzten Kalkulationen für den Wasserzins (die Höhe war seit 2016 unverändert) auf Annahmen beruhen auf die weder die Pandemie, noch die enormen Preissteigerungen vom Ende des Vorjahres in Betracht ziehen konnten. Deshalb lag die vorausgehende Kalkulation mit ihren Ansätzen deutlich unter den reellen Werten. „Wir alle haben keine Glaskugel. Wir versuchen so gut wie möglich alles einzupreisen. Am Ende ist es eine Kalkulation und wenn das Ergebnis ein Plus ist, wird dieses im Folgejahr auch den Bürgern wieder zugutekommen.“

Neben der Kostensteigerung konnte Müller-Gau aber auch positives berichten. So spare der Einsatz des Bauhofs bei Wasserrohrbrüchen Geld. Der Wasserverlust falle deutlich geringer aus und auch die Kosten für die Schadensbehebung sind niedriger als bei Beauftragung von Fremdfirmen. „Da wir in unser Netz viel investiert haben in den vergangenen Jahren haben wir ohnehin wenig Wasserverlust“, so Laichingens Kämmerin.