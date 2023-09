Pflege des Feuchtgebiets „Zehntenwiesen“

Der Nabu bittet um Unterstützung bei der Pflege des des Feuchtgebiets Zehntenwiesen. Das Gebiet ist eines der seltenen Feuchtbiotope auf der Schwäbischen Alb. Es bietet Rückzugsraum für Amphibien, Insekten und Vögel und muss jährlich gepflegt werden, damit es nicht verbuscht und die Artenvielfalt erhalten bleibt, so der Nabu in seiner Pressemitteilung. Jedes Jahr wird jeweils eine Hälfte gepflegt, damit Amphibien und Insekten noch Platz zum Überwintern haben. Am Freitag, 6. Oktober, wird gemäht, Aufwuchs zurückgeschnitten und Bäume und Sträucher werden ausgelichtet. Am Samstag, 7. Oktober, wird das Mäh- und Schnittgut zusammengerecht und abgefahren. Zu finden ist das Feuchtgebiet in Donnstetten Richtung Sportplatz, dann rechts in die Straße Zehntenwiesen, 200 Meter nach Ortsende ist das Biotop zu finden. Der Nabu würde über Helferinnen und Helfer freuen. Anschließend gibt es ein kräftiges Vesper.