Wie geht es den Eisdielen? Wie war die Saison? Mit diesen Fragen hat sich SZ-Mitarbeiterin Ilse Fischer-Giovante in die Eisdielen der Region, nach Schelklingen, Blaubeuren und Laichingen begeben ‐ und konnte auch viel probieren. Insgesamt gilt für alle drei Betreiber: Sie lieben ihren Beruf, möchten Menschen glücklich machen und sind auch 2023 mit dem Saisonumsatz zufrieden.

Ihr erster Besuch führt in die „Eisoase“, gelegen in Schelklingen (Marktstraße 14), gegenüber dem Rathaus. Betreiber sind Sebastiano Carruba und seine Frau Svetlana. Seit 27 Jahren sei er sehr gerne „Eismann“, davon seit acht Jahren in Deutschland, zuvor in Düsseldorf und Gaildorf. Glücklich sei er seit 2019 in Schelklingen, da er ohne weiteres Personal die Eisdiele betreiben könne: Während der Saison von 20. Februar bis Mitte Oktober ist geöffnet an sieben Tagen die Woche, jeweils von 10 bis 20 Uhr.

Den Winter verbringt das Ehepaar in Siracusa in seiner Heimat Sizilien. Er lebe vor allem von seiner Stammkundschaft, die er durch „Top-Qualität“ gewonnen habe, im Sommer bilden sich oft Schlangen vor der „Eisoase“, Radfahrer und Motorradfahrer legen hier einen Stopp ein. Sein Ziel sei, beste Zutaten zu verwenden: So etwa Pistazien aus Bronte, der „Stadt der Pistazien“, wo sie an den Hängen des Ätna wachsen und alljährlich ein Pistazienfest stattfindet. Die Haselnüsse importiere er aus dem Piemont, sie gilt weltweit als die beste Haselnuss. Er ist überzeugt davon, dass Eis aus seiner Eisdiele weit gesünder ist als industriell gefertigtes.

Preis pro Kugel steigt seit Jahren

Seit diesem Jahr habe auch er aufgrund allgemein gestiegener Zutaten-und Energiekosten den Preis pro Kugel erhöhen müssen von 1,30 Euro auf 1,50 Euro pro Kugel. Dies bedaure er sehr, da seiner Meinung nach ein Besuch der Eisdiele „für alle“ möglich sein müsse, „nicht nur für die Elite“. Er habe versucht, die Preise für Getränke und für Eisbecher kaum zu erhöhen, auch die „Selbstbedienung“ der Gäste im Außenbereich soll die Personalkosten niedrig halten.

Die Innenfläche der Eisdiele ist klein, der Betrieb findet weitgehend draußen statt. Bemerkt habe er schon, dass manche Gäste aufgrund der Inflation mehr sparen müssten und statt bisher zwei Mal pro Woche nur noch ein Mal kommen. Dennoch sei seine Bilanz positiv, da er versucht habe, durch besondere Aktionen wie „Das Eis des Tages“ den Umsatz zu steigern.

Neue Kreationen wie „Kürbiseis mit Amaretto“, „Apfel mit Mascarpone und einem Minimalanteil Gorgonzola“, „Feige mit Ricotta“ oder „Joghurt mit Holunder“ seien gut angekommen beim Publikum. Es bedürfe jedoch großer Erfahrung, um solche neue Sorten zu kreieren.

Geschmack der Gäste ändert sich

Am Schluss des Gesprächs merkt er an, wie sich das Verhalten der deutschen Gäste geändert habe: Hätten vor acht Jahren „98 Prozent“ noch „Cappuccino mit Sahne“ bestellt, werde heute „aufgeschäumte Milch“ bevorzugt. Was sich allerdings noch nicht herumgesprochen habe, sei, dass wenn Espresso mit einem kleinen Glas Wasser gereicht werde, zuerst das Wasser getrunken werden müsse, um den Mund „vor dem Genuss des Cafés“ zu reinigen.

Rodrigo Garcia betreibt seit zwei Jahren mit sechs Mitarbeitern das alteingeführte „Eiscafé Bof“ in Blaubeuren (Klosterstrasse 6), unweit des Rathauses auf dem Weg zum Blautopf. Diese Lage sei sein Glück, meint er, die Eisdiele lebe „zu 80 Prozent“ von Touristen. Besonders am Wochenende kommen sehr viele Gäste, da sei von Vorteil, dass er zusätzliche Sitzgelegenheiten im Außenbereich anbietet. Zudem bildeten sich lange Schlangen fürs „Eis zum Mitnehmen“ vor der Eisdiele. Glücklicherweise habe er keine Personalprobleme, er bemühe sich sehr um einen guten Umgang mit seinen Mitarbeitern.

Im Sommer gibt es keinen Ruhetag

Auch bei ihm gilt die Sieben-Tage-Woche ohne Ruhetag, im Sommer sei meist bis 22 Uhr offen, in der belebten „Blaubeurer Kulturnacht“ sogar bis nach Mitternacht. Winterpause sei von Mitte November bis Anfang Februar. Seit 2003 ist Rodrigo Garcia in Deutschland, er kommt aus Brasilien, vorher war er beschäftigt in Eisdielen in Aachen und Augsburg. Aber Baden-Württemberg gefällt ihm am besten. Seine sechsjährige Tochter geht hier zur Schule. Finanziell betrachtet ist auch seine Bilanz der Saison positiv. Auch in Blaubeuren kostet eine Kugel Eis heuer 1,50 Euro, auch hier seien die Stammkunden weiterhin, wenn auch etwas seltener, gekommen: „Statt manchmal zwei bis drei Mal am Tag immerhin noch zwei Mal pro Woche.“

Seine Eisdiele besitzt einen großen Innenraum, der den Betrieb etwas wetterunabhängiger macht. Bei seinen Gästen waren die Lieblingssorten der Saison „La Cubanera“, ein Nußeis mit dunkler Schokolade, und die Neuheit „Salziges Caramel“, bei der die Mischung aus „süß und salzig“ die Geschmacksknospen sehr interessant inspiriere. Auch er setzt auf Qualität („immer frisch“) und hat bislang alle Lebensmittelkontrollen mit Bravour bestanden.

Sehr zufrieden ist Garcia mit den Bedingungen in Blaubeuren, und in der nächsten Saison möchte er die noch geschlossene Filiale in der Karlstraße wieder eröffnen.

In berühmter Eismanufaktur gelernt

Befreundet mit Rodrigo Garcia ist Renato Bif, der 2023 im ersten Jahr das „Eiscafé Dolomiti“ in Laichingen betreibt. Sie waren Nachbarn schon in Brasilien, er hat einen italienischen Vater und eine brasilianische Mutter. 2010 ist die Familie nach Deutschland gekommen, Stationen waren Worms, Essen, Osnabrück. Es ist ein Familienbetrieb: Im Service arbeitet die Schwester Morgana, der Schwager hat gelernt in der seit 1906 bestehenden berühmten „Eismanufaktur Fontanella“ und von dort die sorgfältigsten Herstellungsverfahren und besten Rezepte des „Originale Gelato Italiano“ mitgebracht.

Auch hier sichern gewissenhaft ausgesuchte Rohstoffe und Zutaten die Qualität, die viele Besucher aus der ganzen Region zu schätzen wissen. Einen großen Anteil am Umsatz machen die „Mitnahmepakete für zu Hause“ aus, selbst die Ausstattung von „Eispartys“ gehört zum Angebotsprofil.

Lieblingssorte 2023 war Joghurette

Als neue Lieblingssorte wurde von den Gästen „Joghurette“ entdeckt. „Das Dolo“ wie es in Laichingen seit Jahrzehnten liebevoll genannt wird ‐ 1968 eröffnet von der Vorgängerfamilie Costantin ‐ liegt in der Stadtmitte, Bahnhofstrasse 14, auch diese Eisdiele verfügt über einen großen, gepflegten Innenraum. Für das kommende Jahr hat sich der junge Chef vorgenommen, zusätzlich die Wintersaison zu beleben mit einem Angebot an Crêpes, heißen Waffeln, Glühwein, Tiramisu und heißer Schokolade.

Zwar hat er noch keinen Vergleich, kann daher das endgültige finanzielle Fazit erst nach Abrechnung aller Kosten ziehen, doch bislang ist er sehr zufrieden mit seinem Start in Laichingen und denkt an die Beschäftigung weiterer Mitarbeiter. Hoffend auf einen schönen Oktober, ist das Eiscafé noch geöffnet bis 8. November, die Wiedereröffnung ist für Mitte Februar geplant.

Vorläufiges Fazit der Erkundung: Die beliebte Erlebnis-Tradition „Besuch der Eisdiele“ scheint auch für die Zukunft in der Region gesichert zu sein. Die Betreiber an allen drei Standorten verfolgen erfolgreich ihre Geschäftsmodelle, entscheidend mitgeprägt durch die Freundlichkeit und Kreativität der Betreiber und des Personals.