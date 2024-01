Neue Partyreihe exklusiv für Frauen

Im Cosy Esszimmer & Bar findet am Samstag, 13. Januar, ab 19 Uhr eine exklusive Party für Frauen statt. Unter dem Titel „Busenfreundinnen“ legt DJane Sima auf. Der Fokus liegt dabei besonders auf Müttern, die eine Gelegenheit suchen, ausgelassen zu feiern und zu tanzen. Dennoch sind selbstverständlich auch alle Nicht-Mütter willkommen. Tickets gibt es für zwölf Euro per Mail an [email protected].

Neben einer unvergesslichen Feier erwartet die Gäste auch eine Wohltätigkeitsaktion: Ein Teil der Einnahmen wird den Initiatoren Simone Urban und Jasmin Stix zugunsten des Frauenhauses in Ulm gespendet.