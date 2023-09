Neue Fahrbahndecke auf Abschnitt der A8

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest erneuert auf einer Länge von 1,9 Kilometern die Fahrbahndecke auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Kirchheim–West und Wendlingen in Fahrtrichtung Stuttgart. Die Baumaßnahme beginnt am Montag, 11. September, und soll bis Ende November dauern. Der Aufbau der Verkehrssicherung habe bereits Ende August begonnen, teilt die Autobahn GmbH mit. Auch während der Baumaßnahme stehen alle drei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung. Allerdings sind die Fahrstreifen in beiden Fahrtrichtungen ab 11. September bis Ende November verengt, da ein Fahrstreifen der Fahrtrichtung Stuttgart auf die Gegenrichtung verschwenkt wird. Die Geschwindigkeit wird im Baustellenbereich auf 80 km/h beschränkt.

Nähere Informationen

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest hat rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Südwesten rund 1050 Autobahnkilometer planen, bauen und betreiben. Mehr Infos zu der Gesellschaft gibt es online unter www.autobahn.de/suedwest