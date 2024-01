Bereits Mitte November vergangenen Jahres wollte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) den Alb-Donau-Kreis besuchen. Der Besuch wurde jedoch kurzfristig wegen einer Erkrankung des Landesvaters abgesagt. Nun steht der neue Termin fest. Kretschmann kommt am Freitag, 9. Februar in die Region und wird dabei beispielhafte Projekte zum Ausbau erneuerbarer Energien besuchen. Auch der geplante Bürgerempfang, zu dem sich Bürger anmelden können, wird stattfinden.

„Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist eine wichtige Zukunftsaufgabe für unsere Gesellschaft. Sie ist zwingend notwendig für den Klimaschutz und Voraussetzung für eine sichere Energieversorgung, die die Grundlage für unsere hohe Lebensqualität und starke Wirtschaftskraft ist. Alle Akteurinnen und Akteure im Alb-Donau-Kreis arbeiten daran mit großem Engagement - wir gehören daher beim Ausbau zu den Spitzenreitern in Baden-Württemberg. Ich freue mich sehr, dass Herr Ministerpräsident Winfried Kretschmann unseren Landkreis nun Anfang Februar besucht, um sich über unser Vorgehen zu informieren“, sagt Landrat Heiner Scheffold.

Das sagt Kretschmann über den Alb-Donau-Kreis

„Beim Ausbau der erneuerbaren Energien in Baden-Württemberg müssen wir alle an einem Strang ziehen. Der Alb-Donau-Kreis geht bei der Energiewende mutig und erfolgreich voran und macht vor, wie es gelingen kann. Ich bin gespannt zu sehen, wie der Ausbau der erneuerbaren Energien vor Ort angepackt wird und freue mich auf den Austausch mit Expertinnen und Experten und vor allem auch mit Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises“, so Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Nachdem der ursprünglich für den 16. November 2023 vorgesehene Kreisbesuch von Ministerpräsident Winfried Kretschmann krankheitsbedingt abgesagt werden musste, gibt es nun einen Ersatztermin: Freitag, 9. Februar.

Als Höhepunkt des Besuchs findet um 19 Uhr ein Bürgerempfang im Tagungszentrum in Blaubeuren, (Hessenhöfe 33), statt. Bürgerinnen und Bürger sind herzlich dazu eingeladen, dem Ministerpräsidenten Fragen zu stellen und von ihren Erfahrungen mit erneuerbaren Energien zu berichten.