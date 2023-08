Das 37. Stadtfest in Laichingen, das von den Vereinen gestaltet und organisert wird, konnte bei schönem Wetter stattfinden.

Das Stadtfest lockte gerade am Samstagabend viele Besucher an. (Foto: Theresa Schiffl )

Stadtfestempfang als „Dankeschön“

Bevor das Stadtfest um 18 Uhr mit dem Bieranstich offiziell eröffnet wurde, gab es für die Helfer der Vereine einen kleine Stadtempfang. „Es soll ein kleines Dankeschön sein, für alle Helfer und die Vereine die sich hier so engagiert haben und das Stadtfest auf die Beine gestellt haben. Damit ist immer eine sehr umfangreiche und zeitintensive Vorbereitungszeit verbunden.

Es ist schön, dass unser Stadtfest doch noch stattfinden konnte, auch wenn es nicht ganz einfach war. Anton Wenzel

Dabei gilt mein besonderer Dank Anton Wenzel, vom Stadtfestkommitee, bei dem wieder alle Stricke zusammenliefen“, so Bürgermeister Klaus Kaufmann. Schön sei es außerdem, dass man endlich wieder gemeinsam und Zusammeinsein darf. Anton Wenzel sagte: „Es ist schön, dass unser Stadtfest doch noch stattfinden konnte, auch wenn es nicht ganz einfach war.“

Die Stadtkapelle Laichingen sorgte für gute Stimmung. (Foto: Theresa Schiffl )

Um 18 Uhr wurde das Fest offiziell mit dem Fassanstich eröffnet. Die Stadtkapelle Laichingen, die dieses Jahr zwar nicht als Verein beim Stadtfest mithelfen konnte, sorgte dennoch für feierliche und gute Stimmung. Bürgermeister Klaus Kaufmann übergab die Ehre oder vielleicht auch die herausfordernde Aufgabe des Anstichs an Anton Wenzel. Das funktionierte auch, abgesehen davon, dass ein paar mehr Schläge notwendig waren und zunächst viel Schaum kam, gelang es Anton Wenzel dennoch schnell, das Fass anzustechen.

Vereine kümmern sich um Bewirtung

Für die Bewirtung mit einem vielfältigen Angebot an Essen und Getränken sorgten dieses Jahr der Höhlen– und Heimatverein, der Schwäbische Albverein, die Landfrauen, Handball– und Fußballabteilung des TSV Laichingen, der Gesangverein Frohsinn und die Alevitische Gemeinde. Das noch relativ neue Restaurant „Cosy", sorgte mit verschiedenen Cocktails für eine weitere Auswahl an Getränken.

Nach dem Fassanstich wurde erst einmal darauf angestoßen, dass das Stadtfest wieder stattfinden konnte. (Foto: Theresa Schiffl )

Bereicherung für die Stadt

Am Sonntag gab es ebenfalls noch einmal viel Musik bei heißen Temperaturen und die Landfrauen verköstigten die Besucher mit Kaffee und Kuchen. Alles in allem lässt sich also sagen: Trotz eines vielleicht etwas kleineren Programms, war das Stadtfest in Laichingen nach einer dreijährigen Pause wieder schön und eine Bereicherung für die Stadt.