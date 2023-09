NABU Römerstein geht auf Herbstwanderung

Bei der letzten Naturführung in diesem Jahr besucht der NABU Römerstein den Genussweg in Sonnenbühl-Erpfingen. Auf diesem temporären, gut begehbaren Weg durch Feld, Wald und Wiesen gibt es an 15 Stationen verschiedene Anpflanzungen für die heimische Küche, viele Feldfrüchte, versteckte Bienenstöcke, ober- und unterirdische Quellen sowie von Mythen und Sagen umwobene Orte zu entdecken.

Die NABU-Ortsgruppe Römerstein lädt dazu am Sonntag, 1. Oktober, alle Naturfreunde herzlich ein. Treffpunkt ist laut Vereinsmitteilung um 9.30 Uhr an der Zaininger Hüle beziehungsweise am Rathaus Böhringen zur Bildung von Fahrgemeinschaften zur anschließenden Fahrt nach Erpfingen. Die Gehzeit beträgt circa zwei Stunden. Der Nachmittag wird in gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen oder einem kleinen Imbiss beschlosssen.