So viele Bürgerfragen beziehungsweise Stellungnahmen, wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung der Stadt Laichingen, hat es schon lange nicht mehr gegeben. Viele davon beschäftigten sich mit dem brennenden Thema ÖPNV.

Nach dem Anfang September erstmals eine gestrandete Frauengruppe aus Feldstetten auf Probleme im Busverkehr aufmerksam gemacht hatte (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete ausführlich), häuften sich die negativen Stimmen aus der Bevölkerung. Vergangene Woche kochte die Diskussion dann in den sozialen Netzwerken hoch und jetzt im Rat.

Den ersten Redebeitrag steuerte Martina Pfefferle bei. Sie bezog sich vor allem auf die Strecke zwischen Laichingen und Blaubeuren. Mit einer deutlichen Ironie erklärte sie: „Wenn die Fahrer ein wenig mehr Zeit für Strecke hätten, müssten sie nicht mit einem Affenzahn durch Seißen rasen und hätten sogar noch die Möglichkeit, die Fahrscheine von den Fahrgästen zu kassieren. Es ist zwar nett, dass man kostenlos nach Blaubeuren kommt, aber wenn man weiter nach Ulm oder Ehingen fahren will, muss man spätestens dort bezahlen.“

Ganz ernst fügte sie dann aber hinzu, dass wenn andere Passagiere außer Schülern nicht in der Fahrgastzahlen auftauchen würden, das Angebot künftig wieder reduziert werden könne und somit gerade für Ältere oder Menschen ein Problem entstehe.

Busfahrer können keine Auskunft geben

Eine andere Laichingerin, die ihren Namen nicht nannte, klinkte sich mit einer Stellungnahme ebenfalls in das Thema ein. Sie befürchte ebenfalls, dass Linien eingestellt würden, wenn nicht kassiert würde. Immerhin gehe es ja auch um den Verdienst der Unternehmen.

Zudem kritisierte sie die Busfahrer: „Die wissen nur den Anfang und den Endpunkt ihrer Fahrt, wenn man sie zu den Haltestellen dazwischen fragt, können sie gar nichts sagen.“

„Die wissen nicht, ob sie nach Bad Urach oder Ulm fahren“

Viele der neuen Busfahrer seien Griechen und würden sich redlich Mühe geben, doch manche könnten nicht einmal die Ortsschilder lesen und hätten bei Umleitungen schnell große Probleme, weil sie nicht mehr wüssten, wo sie lang fahren. Letzte Woche habe ein Bus über Feldwege ausweichen müssen und sei irgendwo in der Pampa gelandet. Der Busfahrer habe dann während der Fahrt mit dem Handy telefoniert und wohl bei einem Kollegen nachgefragt, wo er hin müsse.

„Die wissen teilweise nicht, ob sie nach Bad Urach oder nach Ulm fahren. Und ich finde das schon gemeingefährlich, wenn man beim Busfahren auf einer Holperstrecke mit 30 Schulkindern im Bus noch mit dem Handy telefoniert“, so die Laichingerin weiter. Abschließend bemängelte sie, dass sie versucht habe sich zu beschweren, aber bei den angegebenen Telefonnummern nirgends telefonisch durchgekommen sei.

„Dieser Zustand schadet dem ÖPNV“, erklärte Heinz Pfefferle und wollte von der Verwaltung und vom Rat wissen, ob dieser die Situation optimistischer sehe. Ferner regte Pfefferle an, dass am Busbahnhof Merklingen ein Warteraum eingerichtet werde, damit Menschen, die bei Wind und Wetter warten müssten, wenigstens etwas vor der Witterung geschützt seien. „Dass sie die Bundesbahn nicht reformieren können, ist mir auch bewusst. Aber das wäre ein wichtiger Schritt für die Fahrgäste.“

Verwaltung will Bedenken und Anregungen weiterleiten

Darauf entgegnete Ulrich Rößler, der Bürgermeister Klaus Kaufmann in der Sitzung am Montagabend vertrat, dass der Verwaltung durchaus bekannt sei, dass es Schwierigkeiten gebe, die Einflussnahme der Stadt Laichingen auf das zuständige Landratsamt jedoch sehr eingeschränkt sei. „Der Bus und Bahnverkehr muss so gestaltet sein, dass er funktioniert, auch wenn manche Linien sehr eng getaktet sind. Ansonsten wird er nicht angenommen und es geschieht das, was am Montag in der Zeitung stand und die Menschen steigen wieder ins Auto.“

Er und die Verwaltung würden alle Beschwerden und Anregungen mitnehmen und an die zuständigen Stellen mit Nachdruck weiterleiten. „Das ist jetzt sicherlich sehr unbefriedigend für Sie, wandte er sich an die Bürger. Ich appelliere aber gleichzeitig an alle, die solche Probleme haben oder beobachten diese zu melden. Denn vielleicht zeigt die schiere Masse an Beschwerden Wirkung.“